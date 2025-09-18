  • 會員
18/09/2025 07:56

山東黃金（０１７８７）控股股東黃金集團累購３４０萬股，連同…

　　《經濟通通訊社１８日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，於昨日
收到控股股東黃金集團通知，自７月３１日至本周二（１６日），黃金集團增持約３４０﹒３萬
股，約總股本０﹒０７％，增持金額約１﹒１億元人民幣。
　
　　該集團指，截至昨日，黃金集團直接持有約３５﹒２１％股權，黃金集團及其一致行動人合
計持有股份比例從４３﹒９９％增加至４４﹒０１％。（ｗｈ）

