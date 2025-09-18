山東黃金（０１７８７）下調派發每股中期股息金額３％，涉總股…

《經濟通通訊社１８日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，派發經

調整２０２５年中期股息，由每股派１８分人民幣調整至每股派１７﹒４６７分人民幣，下調

２﹒９６％，而每股Ｈ股現金股息金額為１９﹒１３１７港仙。



該集團指，調整因完成根據一般性授權配售新Ｈ股，總股本增加至約４６億股。該集團指，

預計於１０月２７日前派付予於１０月９日名列股東名冊的Ｈ股股東。（ｗｈ）

