《神州頭條》報章頭版摘要：「十四五」期間科技創新能力穩步提升

《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「人類和平與發展的崇高事業必將勝利！」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「人類和平與發展的崇高事業必將勝利！」－習近平總書記重要講話揭示歷史前進的必然邏輯。

２０２５年９月３日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會在北京隆重

舉行，來自五大洲的６１位外國領導人及有關國家高級別代表、國際組織負責人、前政要等共同

出席。



「十四五」期間中國科技創新能力穩步提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１８日，科技部部長陰和俊在「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，

「十四五」期間，中國科技創新能力穩步提升，科技強國根基不斷夯實；科技創新成果惠及廣大

群眾，民生福祉持續改善；科技體制改革持續深化，創新創造活力充分釋放；國際科技合作廣泛

深入，具有全球競爭力的開放創新生態加速構建。



工銀瑞信趙桂才：堅持長期主義，做時間的同行者

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

公募基金行業正處在全面深化改革和加快推動高質量發展的關鍵時期，堅守初心本源、堅持長期

主義是走好改革發展之路的關鍵。工銀瑞信基金以其二十年的穩健發展，特別是卓越的長期業績

和獨特的人才、投研、考核體系，為行業提供了富有價值的實踐範本。正值「北京公募基金高質

量發展系列活動」進行之際，工銀瑞信的探索實踐正是對「新時代．新基金．新價值」主題的生

動詮釋。





《上海證券報》



「人類和平與發展的崇高事業必將勝利！」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「人類和平與發展的崇高事業必將勝利！」－習近平總書記重要講話揭示歷史前進的必然邏輯。

２０２５年９月３日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年大會在北京隆重

舉行，來自五大洲的６１位外國領導人及有關國家高級別代表、國際組織負責人、前政要等共同

出席。



優化政策接連推出，樓市止跌回穩提振信心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局最新發布數據顯示，８月，７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格同比降幅

總體繼續收窄；與此同時，商品房銷售、去庫存及企業資金面均呈現積極改善信號。穩定預期，

激活需求，優化供給，化解風險……隨著一系列支持政策落地，去年四季度以來，房地產市場預

期得到改善，需求加快釋放。



２０２５現代服務業高質量發展大會聚焦「創新發展」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１８日，２０２５現代服務業高質量發展大會暨中國服務業企業５００強發布活動在重慶舉

行。大會以「新引擎，新前景－－譜寫現代服務業高質量發展新篇章」為主題，來自全國各地的

企業代表、專家學者等共話中國服務業高質量發展前景。





《證券時報》



中央指導組暨中央層面工作專班總結會議召開

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

深入貫徹中央八項規定精神學習教育中央指導組暨中央層面工作專班總結會議１８日在京召開。

會議深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示精神，落實中央黨的建設工作領導小組會議

要求，總結學習教育指導組和工作專班工作。



「十四五」時期中國科技創新能力穩步提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月１８日，科技部部長陰和俊在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發

布會上介紹，「十四五」時期，中國在量子科技、生命科學等領域湧現一批原創成果，國際專利

申請量連續５年世界第一，國家綜合創新能力排名從２０２０年第１４位升至２０２４年第１０

位……「這五年，全面加強戰略規劃、政策措施、重大任務、科研力量、資源平台、區域創新等

方面統籌，央地協同、部門聯動進一步加強，形成全國科技工作『一盤棋』的基本格局。」



ＡＩ重塑小商品貿易，「世界超市」迸發新動能

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

每天早晚高峰時點，被譽為「世界超市」的義烏國際商貿城，周邊道路都會「準點」堵車。這在

數萬義烏經營戶心中，是一種幸福的煩惱。這座與２３０多個國家和地區保持貿易往來的「世界

超市」，在今年全球貿易波動中依舊活力湧動。據義烏海關數據，今年前８個月，義烏進出口總

值達５５４２﹒６億元，同比增長２４﹒９％。其中出口４８６６﹒０億元，同比增長

２３﹒７％；進口６７６﹒６億元，同比增長３４﹒０％。（ｅｗ）

