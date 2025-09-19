《神州經脈》滬指全周跌１﹒３％，中國持美債規模１６年低，李…

《神州經脈》滬深三大指數今日（１９日）全數收跌，滬指跌０﹒３％，收報

３８２０﹒０９點，深成指跌０﹒０４％，創業板指軟０﹒１６％。兩市全天成交２﹒３２萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日縮量８１１４億元或２６％。滬綜指本周曾衝上

３８９９﹒９６點，為逾十年高位，不過升勢後繼無力，全周跌１﹒３％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１２５，較上個交易日４時３０分收盤

價跌４６點子，兩連跌，全日在７﹒１１０２至７﹒１１７７之間波動。今日人民幣兌一美元中

間價報７﹒１１２８，較上個交易日跌４３點子，兩連跌，創８月２６日以來逾三周新低，較市

場預測偏強約５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國財政部周四（１８日）公布的數據顯示，７月外國持有的美國國債升至歷史高位，其

中以日本和英國的增持最為顯著；而中國所持美債則減少至７３０７億美元，為２００８年１２

月以來最低，當時中國持有７２７４億美元美債。日本仍是美債的最大外國持有國，７月持有規

模達１﹒１５萬億美元，為２０２４年３月以來最高。英國投資者作為第二大美債持有方，７月

持有規模升至接近９０００億美元的紀錄高位，較６月增長約５％。



２﹒ 國家外匯管理局今日公布，８月銀行結售匯順差１４７億美元，上月為順差２２８億美元

。１－８月，銀行結售匯順差１２１億美元。國家外匯管理局副局長李斌表示，外匯市場交易保

持活躍，８月，企業、個人等非銀行部門跨境收支１﹒３萬億美元，同比增長８％。外匯市場供

求總體平衡，８月，跨境資金淨流入３２億美元，分項目看，貨物貿易資金淨流入保持穩定，外

資總體淨買入境內股票和債券，服務貿易和投資收益資金淨流出由季節性高位回落。總的來看，

當前中國外匯市場交易活躍，外匯供求基本平衡，市場預期保持穩定。



３﹒ 中國外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於９月２２日至２６日（下周一至五）赴

紐約出席第８０屆聯合國大會一般性辯論。其間，李強還將出席中國主辦的全球發展倡議高級別

會議等活動，並同聯合國秘書長及有關國家領導人舉行會晤。林劍並稱，李強將在多雙邊活動中

全面介紹中國對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國工作的看法，深入闡釋中國內外政策以

及全球治理倡議等重大理念主張。



４﹒ 國家市監總局網站今日發布的汽車召回信息顯示，日前小米汽車科技有限公司根據相關要

求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回２０２４年２月６日至

２０２５年８月３０日生產的部分ＳＵ７標準版電動汽車，共計１１６８８７輛。本次召回範圍

內部分車輛在Ｌ２高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處

置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。小米汽車將通過汽車遠

程升級（ＯＴＡ）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。



５﹒ 上海市發布關於個人住房房產稅試點政策優化調整的通知，對符合條件的高層次人才、重

點產業緊缺急需人才，以及持有本市居住證滿３年並在本市工作生活的購房人，在本市新購住房

時提供房產稅優惠政策。具體包括：新購家庭第一套住房暫免徵收房產稅，新購家庭第二套及以

上住房合併計算家庭全部住房面積，人均不超過６０平方米的暫免徵收房產稅，超出部分面積按

暫行辦法規定徵收房產稅。持有本市居住證不滿３年的購房人，其住房先按暫行辦法徵收房產稅

，持有居住證滿３年後符合條件的，已徵收的房產稅可予退還。政策自２０２５年１月１日起執

行。



６﹒ 廣汽集團微博今日發文稱，廣汽、華為近日正式官宣全新品牌「啟境」。據介紹，「啟境

」品牌由廣汽集團與華為乾崑聯合打造，定位為高端智能新能源汽車品牌。根據雙方規劃，啟境

汽車將全系搭載華為乾崑最先進的智能技術。華為在輔助駕駛、智能座艙、用戶生態和品牌營銷

方面的強大實力，結合廣汽在三電技術與整車製造領域的專長，共同為啟境品牌注入強大競爭力

。廣汽集團今年３月投資１５億元成立華望汽車，與華為合作造車，首款產品將定位於３０萬元

級豪華智能新能源車，計劃於２０２６年上市。



７﹒ 華為、上汽聯合打造的鴻蒙智行「第五界」尚界首車－－尚界Ｈ５將於下周二（２３日）

正式發布。鴻蒙智行微博宣布，鴻蒙智行秋季新品發布會將於９月２３日晚上７時舉行，屆時問

界及尚界新品重磅登場。尚界Ｈ５於８月２５日亮相並開啟預訂，預售價１６﹒９８萬元起。尚

界Ｈ５上市即搭載華為乾崑智駕ＡＤＳ ４，擁１３６０ｋｍ超長續航。華為、賽力斯聯合打造

的問界新品則包括全新問界Ｍ７、問界Ｍ９「銀境紫」新色。



８﹒ 據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，在高德掃街榜發布１０天後，淘寶閃購和餓了麼將在

２０日（明日）上線到店的商家團購業務，優先做餐飲團購。報道指，淘寶閃購的團購業務將在

上海、深圳、嘉興三城多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續上線全國一、二線城市。該業務由

淘寶閃購和餓了麼提供同一個團購供給，但會同時在淘寶、支付寶、高德三個阿里體系最大的流

量端口上線。上線當天正是周六－－淘寶閃購即時配送到家業務一周裏的訂單高峰日，也能趕上

十一黃金周的客流高峰，與美團和大眾點評的團購競爭。（ｊｑ）

