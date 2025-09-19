《鍾之日記》習特通話前，港股近平收

《鍾之日記》９月１９日，香港天氣：打風。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲重啟減息，隔晚美股三大指數盤中齊破頂，兼創收市新高。港股高開３８點，然後隨

Ａ股走低，市場觀望中美元首通話，恒指午後偏軟，全日收報２６５４５，升不足１點，主板成

交逾３７６８億元。恒指全周累計升１５６點或０﹒６％，連升三周共５﹒７７％。



值得一提，恒指公司公布，港股通年初至今錄得逾１萬億元的資金淨流入，今年有望創下年

度淨流入總額新高。內地投資者無疑已成為香港股票市場中的新勢力，港交所（００３８８）今

日升０﹒２％。



＊Ａ股本周衝高回落，挑戰三千九失敗＊



滬深三大指數今日全數收跌，滬指跌０﹒３％，收報３８２０﹒０９點，深成指跌

０﹒０４％，創業板指軟０﹒１６％。兩市全天成交２﹒３２萬億元人民幣，較上個交易日縮量

８１１４億元人民幣或２６％。滬綜指本周曾衝上３８９９﹒９６點，為逾十年高位，不過升勢

後繼無力，全周跌１﹒３％。



半導體股連漲多日後，今日明顯回吐，板塊跌１﹒６％。中芯國際（００９８１）

（滬：６８８９８１）據報正測試首台國產先進芯片製造設備，以在人工智能（ＡＩ）芯片生產

方面挑戰西方競爭對手。雖然中國下令終止採購英偉達芯片，令市場興奮不已、落注國產芯片股

，但富瑞提醒投資者指，本土唯一能量產７納米製程的中芯國際產能因美國而受限，且中國

ＧＰＵ廠商若找海外代工則芯片規格將大幅降級。中芯Ａ升轉跌，全日收低０﹒６６％。



回顧本周，中美談判成市場焦點。兩國代表團馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ交易達

成框架協議，中國國家主席習近平和美國總統特朗普料於今日香港時間晚上９點通話確認該項協

議。特朗普並指，可能延長與中國的貿易休戰期。據悉ＴｉｋＴｏｋ有可能由甲骨文等組成的財

團收購，美國投資者財團會持有約８０％股份，中國股東持有其餘股份。



正當市場認為中美關係見緩和跡象時，又有報道指中國監管機構已經要求大型科企停止測試

及訂購英偉達ＡＩ芯片。英偉達方面感失望，ＣＥＯ黃仁勳直指在華業務「很大程度上取決於美

國政府與中國政府的討論，並非單純的市場問題」。



＊淘寶閃購餓了麼衝入團購賽道，阿里股價微升＊



內媒報道指，高德掃街榜發布１０天後，阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶閃購和餓了麼將

在２０日（明日）上線到店的商家團購業務，優先做餐飲團購。



淘寶閃購的團購業務將在上海、深圳、嘉興３城多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續在全

國一二線城市推出。上線當天是周六，為淘寶閃購即時配送到家業務一周裏的訂單高峰日，也能

趕上十一黃金周的客流高峰，直接與美團（０３６９０）和大眾點評的團購競爭。



該業務由淘寶閃購和餓了麼提供同一個團購供給，但會同時在淘寶、支付寶、高德三個阿里

體系最大的流量端口上線。據報第一批上線的團購品類包括飲品、中式正餐、面包甜點、連鎖快

餐、特色小吃等高頻消費品類，上線品牌包括奈雪的茶、尊寶披薩、陶陶居等全國連鎖餐飲品牌

，以及巡湘記、徐記海鮮等本地餐飲品牌。



報道還說，餓了麼此前就已在上述３個重點城市進行到店業務的內部測試。目前，阿里體系

內的到店業務分工上，高德掃街榜做的是大眾點評最初的內容業務，淘寶閃購和餓了麼做的是美

團最初的團購業務，這兩個現時仍是分別在做各自業務的獨立團隊，目前還不清楚未來會否像大

眾點評與美團合併一樣，共同來做阿里的到店業務。



外賣平台股普遍收升，阿里微升０﹒４４％，報１５９﹒１元；美團揚０﹒７６％，收報

１０６﹒３元。



＊ｉＰｈｏｎｅ １７開售黃牛加價炒機，蘋概股個別走＊



蘋果ｉＰｈｏｎｅ １７系列產品今日在香港開售，儘管遇上三號風球，市民熱情不減。尖

沙咀廣東道蘋果門店提早於８時開門，逾百人排隊取貨或即場買機，附近亦有大批炒家收機及放

機。開售不久後即有警方到場驅散人群，人群一度被驅趕至海防道交通燈位置。



銅鑼灣門店８時起讓輪候者分批入場提取網上預約的貨品，有未預約市民嘗試到場購機被拒

。有報道稱，有市民購買了ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ Ｍａｘ ２ＴＢ橙色後向店外數名收

買者查詢，最後以１９８００元售出，獲利約２８００元。



內地北京等一線城市同樣出現排隊熱潮。內媒《第一財經》援引北京大望路蘋果門店的店員

稱，早晨５、６點已經有人開始排隊，其中不少是已預訂的用戶前來取貨。黄牛的加價幅度視乎

不同型號介乎約４００至７００元人民幣，其中，Ｐｒｏ Ｍａｘ加價可高達１０００元人民幣

。不過，《證券時報》指深圳的一家蘋果零售店排隊取貨的顧客少於往年；現場收購熱度也有所

降低，有黄牛表示只收Ｐｒｏ Ｍａｘ ５１２Ｇ、１Ｔ、２Ｔ三款机型。



蘋概股今日表現分化，瑞聲科技（０２０１８）升２％，比亞迪電子（００２８５）升

０﹒４４％，舜宇光學科技（０２３８２）跌０﹒４３％，高偉電子（０１４１５）跌

０﹒１６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

