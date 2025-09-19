  • 會員
AH股新聞

19/09/2025 17:49

《Ａ股動向》晶科能源與隆基綠能達成專利訴訟和解

　　《經濟通通訊社１９日專訊》晶科能源（滬：６８８２２３）與隆基綠能
（滬：６０１０１２）今日聯合宣布，就雙方及雙方關聯公司在全球範圍內正在進行的相關專利
主張和法律事項達成和解協議。
　
　　根據和解協議，雙方同意：結束在全球範圍內正在進行的全部專利糾紛法律程序，並就雙方
各自持有的部分核心專利的交叉授權許可達成相關商業安排。
　
　　晶科能源今日收盤無升跌，報５﹒３５元人民幣；隆基綠能收升０﹒４８％，報１６﹒９元
人民幣。
　
　　據內媒報道，據統計，從去年１２月開始，晶科能源已在全球多個國家或地區起訴隆基綠能
，涉及的法院包括蘇州中院、南昌中院以及澳洲聯邦法院和東京地方法院等。
　
　　今年１月初，晶科能源在南昌市中級人民法院起訴隆基綠能，要求後者立即停止侵害相關發
明專利權並賠償經濟損失。隨後，隆基綠能在美國得克薩斯州反訴晶科能源專利侵權，涉訴相關
技術為ＴＯＰＣｏｎ，隆基綠能要求法院禁止晶科能源在美國銷售涉訴產品，並索賠經濟損失。
此外，今年２月，隆基綠能在濟南市中院對晶科能源提起專利侵權訴訟，指控其產品侵犯隆基綠
能的專利技術。（ｊｑ）

