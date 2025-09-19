  • 會員
19/09/2025 14:34

美團簽訂騎手保障專項協議，承諾今年年底前取消超時扣款

　　《經濟通通訊社１９日專訊》在全國總工會、北京市總工會指導下，２０２５年美團
（０３６９０）配送騎手權益保障協商懇談會在京召開。美團企業方與來自一線的７名美團騎手
代表、線上超過２００名覆蓋全國各省的騎手，共同圍繞勞動報酬、休息休假、勞動保護、關懷
保障、職業發展等騎手關切的問題進行協商。
　
　　會上，美團負責人、合作商代表與騎手代表簽訂了騎手勞動保障專項協議，明確特殊天氣下
的收入保障和關懷，包括２０２５年底前取消超時扣款、為騎手繳納職傷險、推動養老保險補貼
覆蓋全國、繼續落實騎手和家人的大病幫扶、子女的教育支持等保障。美團今年在３０多個城市
試點「安准卡」，以積分替代罰款管理配送超時問題，該機制將在今年年底全面落地。
　
　　在配送環節，美團表示將全面開展騎手的安全分權益獎勵，繼續優化防疲勞的干預和提醒措
施等。美團去年底推出跑單防疲勞功能，對跑單超過８小時騎手彈出客戶端提醒，此後每隔一小
時提醒一次，超過１２小時會強制下線。
　
　　美團負責人介紹，騎手參保繳納養老保險費用後，平台將補貼５０％的費用。工傷保險方面
，截至今年上半年，已繳納工傷保險費用超過１５億元。全國專送騎手的商業保險，也由平台全
部補貼繳納，騎手無需額外交費。（ｗｎ）

