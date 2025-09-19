【大國博弈】習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰期

《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》引述一位美國官員透露，美國總統特朗普與中國國

家主席習近平將於華盛頓時間周五上午９點（香港時間１９日晚上９點）通電話。



這是兩位領導人自６月以來的首次直接接觸，特朗普表示，與習近平通話時除了推進

ＴｉｋＴｏｋ美國業務的出售協議，他還可能進一步延長雙方之間的貿易休戰期。他於周二

（１６日）簽署行政令，將ＴｉｋＴｏｋ強制剝離執行期限推遲到１２月１６日。



「我們離達成協議已經非常接近了，」特朗普在與英國首相施紀賢共同出席的新聞發布會上

表示。「我們可能會與中國達成一項延長關稅暫停期的協議，是在與當前相同條款基礎上延期，

而這些條款其實已經相當不錯。」



＊特朗普稱政府將因促成ＴｉｋＴｏｋ交易獲取「附加費用」＊



他又表示，關於ＴｉｋＴｏｋ的協議將「與中國共同達成」，美國政府將因促成這項交易而

獲得一筆「附加費用」。新版ＴｉｋＴｏｋ將由「清一色的美國投資者」以及「熱愛美國的公司

」持有，但他並未正面回答有關該應用是否需要啟用新算法的問題。



本周早些時候，中美談判代表已就ＴｉｋＴｏｋ交易達成框架協議。知情人士透露，

ＴｉｋＴｏｋ美國業務將被一個由甲骨文、Ａｎｄｒｅｅｓｓｅｎ Ｈｏｒｏｗｉｔｚ以及銀湖

資本組成的財團收購。（ｒｙ）

