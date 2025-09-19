【大國博弈】美議員促限制中國航司在美降落權，以施壓恢復稀土…

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》消息，美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾

（Ｊｏｈｎ Ｍｏｏｌｅｎａａｒ）１８日呼籲美國總統特朗普政府，限制或暫停中國航空公司

在美國的降落權，以施壓北京全面恢復稀土與磁鐵供應。



共和黨眾議員穆勒納爾還說，美國應該審查對中國出售商業飛機、零件與維修服務的出口管

控政策。「這些措施將向北京發出明確訊號：它不能切斷對我們國防工業的關鍵供應，而自己的

戰略部門不受影響。」



中國在４月將幾種稀土產品和磁鐵列入出口限制清單，以反制美國加徵關稅舉措。鑑於中美

兩國之間的需求持續低迷，美國航司目前實際執飛的中美航班數量遠低於獲準運營的航班數量。



有報道稱，作為與美國貿易談判的一部分，中國正在考慮購買多達５００架波音飛機。



美國交通部周三（１７日）批准將美國聯合航空（Ｕｎｉｔｅｄ Ａｉｒｌｉｎｅｓ）、美

國航空（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ａｉｒｌｉｎｅｓ）和達美航空（Ｄｅｌｔａ Ａｉｒ

Ｌｉｎｅｓ）每周僅執飛４８個班次的中美航班安排再延長六個月，這一數量遠低於他們獲批航

班數量１１９個班次。中國航司對美航線執飛數量與之相當。（ｒｙ）

