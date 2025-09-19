《中國要聞》外交部：李強將於９月２２－２６日赴紐約出席聯合…

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於９月２２日

至２６日赴紐約出席第８０屆聯合國大會一般性辯論。其間，李強還將出席中國主辦的全球發展

倡議高級別會議等活動，並同聯合國秘書長及有關國家領導人舉行會晤。



林劍並稱，李強將在多雙邊活動中全面介紹中國對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國

工作的看法，深入闡釋中國內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。（ｒｙ）

