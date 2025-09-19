  • 會員
AH股新聞

19/09/2025 16:10

《中國要聞》外交部：李強將於９月２２－２６日赴紐約出席聯合…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於９月２２日
至２６日赴紐約出席第８０屆聯合國大會一般性辯論。其間，李強還將出席中國主辦的全球發展
倡議高級別會議等活動，並同聯合國秘書長及有關國家領導人舉行會晤。
　
　　林劍並稱，李強將在多雙邊活動中全面介紹中國對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國
工作的看法，深入闡釋中國內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。（ｒｙ）

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

