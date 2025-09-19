  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2025 10:17

全球３﹒３萬員工被告知「停工停產」，捷豹路虎：尚未對中國市…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》近日，全球豪華汽車品牌捷豹路虎在英國受到網絡攻擊的事件
受到廣泛關注。捷豹路虎方面於９月初發現了這一網絡攻擊事件，並不斷更新公司進展。本周，
捷豹路虎的全球３３０００名員工被告知生產線仍然受到影響。在全球官網最新的動態更新中，
公司稱已通知同事、供應商和合作夥伴，將目前的生產暫停時間延長至２０２５年９月２４日星
期三。
　
　　據《第一財經》今日早間引述捷豹路虎回應稱，自遭受網絡攻擊事件後，總部ＩＴ團隊第一
時間聯合第三方專家，以可控、安全的方式逐步重啟全球系統，包括生產供應體系。據悉，目前
公司正針對各環節潛在影響，實時評估排查風險，尚未對中國市場的交付產生影響。
　
　　有知情人士稱，英國網絡攻擊影響到了全球系統，包括在英國當地的生產供應鏈等，因此在
未來一段時間內，會對所有進口車的排期生產造成沖擊，但具體的影響目前尚且難以準確估算。
　
　　目前，在捷豹路虎的中國網站上也對此網絡安全事件進行了聲明，稱「零售合作夥伴仍在正
常營業。根據持續調查結果，我們現確認部分數據已受到影響，並正在向相關監管機構報備。取
證調查正在全力推進，若發現任何用戶數據受影響，我們將第一時間主動聯系相關方。」
（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處