全球３﹒３萬員工被告知「停工停產」，捷豹路虎：尚未對中國市…

《經濟通通訊社１９日專訊》近日，全球豪華汽車品牌捷豹路虎在英國受到網絡攻擊的事件

受到廣泛關注。捷豹路虎方面於９月初發現了這一網絡攻擊事件，並不斷更新公司進展。本周，

捷豹路虎的全球３３０００名員工被告知生產線仍然受到影響。在全球官網最新的動態更新中，

公司稱已通知同事、供應商和合作夥伴，將目前的生產暫停時間延長至２０２５年９月２４日星

據《第一財經》今日早間引述捷豹路虎回應稱，自遭受網絡攻擊事件後，總部ＩＴ團隊第一

時間聯合第三方專家，以可控、安全的方式逐步重啟全球系統，包括生產供應體系。據悉，目前

公司正針對各環節潛在影響，實時評估排查風險，尚未對中國市場的交付產生影響。



有知情人士稱，英國網絡攻擊影響到了全球系統，包括在英國當地的生產供應鏈等，因此在

未來一段時間內，會對所有進口車的排期生產造成沖擊，但具體的影響目前尚且難以準確估算。



目前，在捷豹路虎的中國網站上也對此網絡安全事件進行了聲明，稱「零售合作夥伴仍在正

常營業。根據持續調查結果，我們現確認部分數據已受到影響，並正在向相關監管機構報備。取

證調查正在全力推進，若發現任何用戶數據受影響，我們將第一時間主動聯系相關方。」

（ｊｑ）

