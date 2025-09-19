  • 會員
AH股新聞

19/09/2025 09:26

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０３％，中美元首今通話商ＴｉｋＴｏ…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中美兩國元首將於美東時間周五上午９點（香港時間今晚９點
）通話，美國總統特朗普稱他將與中國國家主席習近平討論ＴｉｋＴｏｋ協議，還可能延長與中
國的貿易休戰期。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒０３％，報３８３０﹒４４點，深成
指低開０﹒０１％，創業板低開０﹒０８％。
　
　　這是兩位領導人自６月以來的首次直接接觸。「我們離達成協議已經非常接近了，」特朗普
在與英國首相施紀賢共同出席的新聞發布會上表示。他又透露美國政府將因促成這項交易而獲得
一筆「附加費用」。新版ＴｉｋＴｏｋ將由「清一色的美國投資者」以及「熱愛美國的公司」持
有，但他並未正面回答有關該應用是否需要啟用新算法的問題。
　
　　此外，《上海證券報》報道稱，隨著美聯儲局重啟降息，中國貨幣政策面臨的外部掣肘減弱
。貨幣政策操作空間拓寬，自主性也有望進一步增強。分析人士預計年內降準降息仍有可能，但
考慮到銀行息差承壓等內部約束，降準或將優於降息。
　
　　人行日進行３５４３億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有２３００億元逆
回購到期，即今日淨投放１２４３億元。本周人行進行１８２６８億元逆回購，對沖有
１２６４５億元逆回購到期，即全周共放水５６２３億元。（ｒｙ）

