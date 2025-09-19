《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０３％，軍工股逆市漲

《經濟通通訊社１９日專訊》中美元首即將通話，市場觀望全球兩大經濟體貿易談判走向。

滬綜指早盤窄幅走軟，上午收跌０﹒０３％，報３８３０﹒６５點，深成指及創業板指則升

０﹒３２％及０﹒１６％。滬深兩市半日成交１４９３８億元（人民幣．下同），較上個交易日

縮量２０８３億元。



盤面上，多元金融、汽車產業鏈及機器人概念走低；個股跌多升少，兩市共３２０９隻個股

下跌。軍工股逆市收漲，中航沈飛（滬：６００７６０）半日升５﹒８％。２０２５空軍航空開

放活動和長春航空展今日正式開幕。此次活動共有１６型飛機參加空中展示；近百型裝備參加靜

態展示，較上屆新增十餘型，其中殲－２０、攻擊－１、運－８原型機、殲－６無人機等裝備首

次參加地面靜展。



另據《華盛頓郵報》報道稱，正尋求與中國達成貿易協議的美國總統特朗普拒絕批准一筆針

對台灣、逾４億美元的軍事援助計劃。該報引述知情人士表示，特朗普決定對這項包括彈藥和無

人機的軍援案不予批准，被認為此舉是設法降低中美緊張關係。Ａ股軍貿概念板塊上午升

２﹒４％。（ｒｙ）

