《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒３％，成交大減兩成半，本周挫１﹒…

《經濟通通訊社１９日專訊》滬深三大指數今日全數收跌，滬指跌０﹒３％，收報

３８２０﹒０９點，深成指跌０﹒０４％，創業板指軟０﹒１６％。兩市全天成交２﹒３２萬億

元（人民幣．下同），較上個交易日縮量８１１４億元或２６％。滬綜指本周曾衝上

３８９９﹒９６點，為逾十年高位，不過升勢後繼無力，全周跌１﹒３％。



半導體股連漲多日後，今日明顯回吐，板塊跌１﹒６％，寒武紀（滬：６８８２５６）挫逾

５％，海光信息（滬：６８８０４１）亦跌３﹒２％。中芯國際（滬：６８８９８１）據報正測

試首台國產先進芯片製造設備，以在人工智能（ＡＩ）芯片生產方面挑戰西方競爭對手。雖然中

國下令終止採購英偉達芯片，令市場興奮不已、落注國產芯片股，但富瑞提醒投資者指，本土唯

一能量產７納米製程的中芯國際產能因美國而受限，且中國ＧＰＵ廠商若找海外代工則芯片規格

將大幅降級。中芯升轉跌，全日收低０﹒６６％。



回顧本周，中美談判成市場焦點。兩國代表團馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ交易達

成框架協議，中國國家主席習近平和美國總統特朗普料於今日香港時間晚上９點通話確認該項協

議。特朗普並指，可能延長與中國的貿易休戰期。據悉ＴｉｋＴｏｋ有可能由甲骨文等組成的財

團收購，美國投資者財團會持有約８０％股份，中國股東持有其餘股份。



正當市場認為中美關係見緩和跡象時，又有報道指中國監管機構已經要求大型科企停止測試

及訂購英偉達ＡＩ芯片。英偉達方面感失望，ＣＥＯ黃仁勳直指在華業務「很大程度上取決於美

國政府與中國政府的討論，並非單純的市場問題」。中美貿易戰和科技競賽動搖投資市場，滬綜

指本周一度衝上３８９９﹒９６點，距離三千九僅一步之遙，卻掉頭急跌，連挫兩個交易日，全

周跌１﹒３％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５０１﹒９２ ＋０﹒０８

上證指數 ３８２０﹒０９ －０﹒３０ １０１６３﹒５０

深證成指 １３０７０﹒８６ －０﹒０４ １３０７４﹒９０

創業板指 ３０９１﹒００ －０﹒１６

科創５０ １３６２﹒６５ －１﹒２８

Ｂ股指數 ２６０﹒６８ －１﹒２９ ２﹒３４

深證Ｂ指 １３４２﹒２１ －１﹒０５ １﹒２３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

