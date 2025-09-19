  • 會員
AH股新聞

19/09/2025 15:11

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒３％，成交大減兩成半，本周挫１﹒…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》滬深三大指數今日全數收跌，滬指跌０﹒３％，收報
３８２０﹒０９點，深成指跌０﹒０４％，創業板指軟０﹒１６％。兩市全天成交２﹒３２萬億
元（人民幣．下同），較上個交易日縮量８１１４億元或２６％。滬綜指本周曾衝上
３８９９﹒９６點，為逾十年高位，不過升勢後繼無力，全周跌１﹒３％。
　
　　半導體股連漲多日後，今日明顯回吐，板塊跌１﹒６％，寒武紀（滬：６８８２５６）挫逾
５％，海光信息（滬：６８８０４１）亦跌３﹒２％。中芯國際（滬：６８８９８１）據報正測
試首台國產先進芯片製造設備，以在人工智能（ＡＩ）芯片生產方面挑戰西方競爭對手。雖然中
國下令終止採購英偉達芯片，令市場興奮不已、落注國產芯片股，但富瑞提醒投資者指，本土唯
一能量產７納米製程的中芯國際產能因美國而受限，且中國ＧＰＵ廠商若找海外代工則芯片規格
將大幅降級。中芯升轉跌，全日收低０﹒６６％。
　
　　回顧本周，中美談判成市場焦點。兩國代表團馬德里會談結束，雙方就ＴｉｋＴｏｋ交易達
成框架協議，中國國家主席習近平和美國總統特朗普料於今日香港時間晚上９點通話確認該項協
議。特朗普並指，可能延長與中國的貿易休戰期。據悉ＴｉｋＴｏｋ有可能由甲骨文等組成的財
團收購，美國投資者財團會持有約８０％股份，中國股東持有其餘股份。
　
　　正當市場認為中美關係見緩和跡象時，又有報道指中國監管機構已經要求大型科企停止測試
及訂購英偉達ＡＩ芯片。英偉達方面感失望，ＣＥＯ黃仁勳直指在華業務「很大程度上取決於美
國政府與中國政府的討論，並非單純的市場問題」。中美貿易戰和科技競賽動搖投資市場，滬綜
指本周一度衝上３８９９﹒９６點，距離三千九僅一步之遙，卻掉頭急跌，連挫兩個交易日，全
周跌１﹒３％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５０１﹒９２　　＋０﹒０８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８２０﹒０９　　－０﹒３０　　　１０１６３﹒５０　　
　　深證成指　　１３０７０﹒８６　－０﹒０４　　　１３０７４﹒９０　　
　　創業板指　　３０９１﹒００　　－０﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１３６２﹒６５　　－１﹒２８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒６８　　－１﹒２９　　　　　２﹒３４　　　　
　　深證Ｂ指　　１３４２﹒２１　　－１﹒０５　　　　　１﹒２３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

