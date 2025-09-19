《Ａ股焦點》英傑電氣跌０﹒３９％，稱公司暫無光刻機電源供應

《經濟通通訊社１９日專訊》英傑電氣（深：３００８２０）在互動平台表示，公司在半導
體先進制程環節的電源供應主要是在刻蝕和薄膜沉積環節，主要作用是產生和控制等離子體，與
光刻機電源的工藝目的和環境差異很大，屬於不同種類的電源，目前公司暫無光刻機電源供應。
英傑電氣今日高開低走，現跌０﹒３９％，報４８﹒０８元人民幣。（ｗｎ）
19/09/2025 10:26
