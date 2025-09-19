《Ａ股焦點》中芯ＡＨ續漲，華為等國產科技帶來持續催化

《經濟通通訊社１９日專訊》中國芯片龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）
Ａ股升３﹒８％，報１２６﹒８２元人民幣；Ｈ股也漲３﹒７％。
從芯片到服務器再到超大規模集群，中國科技巨頭－－華為昨一舉披露了其未來三年在人工
智能（ＡＩ）算力領域雄心勃勃的技術路線圖，並推出包括Ａｔｌａｓ ９５０、９６０兩款「
超節點」產品。公司宣稱這些產品在卡規模、總算力等指標上全面領先，在未來多年都將是「全
球最強算力」。
華為並首次公布未來三年ＡＩ芯片路線圖。未來三年，華為將發布四款ＡＩ芯片，以滿足中
國ＡＩ算力上的巨大需求。２０２６年一季度，華為將推出昇騰９５０ ＰＲ芯片；２０２６年
四季度，華為將推出昇騰９５０ ＤＴ芯片；２０２７年四季度，華為將推出昇騰９６０芯片；
２０２８年四季度，華為將推出昇騰９７０芯片。
本周稍早，英國《金融時報》報道稱，中芯國際正在試運行首台國產先進芯片製造設備，以
在人工智能（ＡＩ）處理器生產方面挑戰西方競爭對手。（ｒｙ）
