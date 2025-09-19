【人行操作】人行３５４３億逆回購利率持平，全周放水５６２３億

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行３５４３億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有２３００億元逆回購到期，即今日淨投放１２４３億元。



本周人行進行１８２６８億元逆回購，對沖有１２６４５億元逆回購到期，即全周共放水

５６２３億元。（ｊｑ）

