AH股新聞

19/09/2025 09:26

【人行操作】人行３５４３億逆回購利率持平，全周放水５６２３億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日進行３５４３億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒４％。
　
　　公開市場今日有２３００億元逆回購到期，即今日淨投放１２４３億元。
　
　　本周人行進行１８２６８億元逆回購，對沖有１２６４５億元逆回購到期，即全周共放水
５６２３億元。（ｊｑ）

