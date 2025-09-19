【人行操作】招聯董希淼：年內仍可能降準降息，降準幅度料０﹒…

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲時隔九個月重啟降息，中國貨幣政策面臨的外部掣肘減

弱。貨幣政策操作空間拓寬，自主性也有望進一步增強。《上海證券報》引述分析人士預計，中

國年內降準降息仍有可能，但考慮到銀行息差承壓等內部約束，降準或將優於降息。



報道引述招聯首席研究員董希淼進表示，美聯儲年底前還可能繼續降息。中美利差壓力和人

民幣匯率壓力有望繼續減輕，為中國貨幣政策帶來更寬鬆的外部環境，中國貨幣政策調整空間將

更大。下一階段，中國貨幣政策仍將堅持「以我為主」，兼顧內外平衡，繼續落實落細適度寬鬆

的貨幣政策，降準降息都有較大可能和一定空間，並且降準優於降息。



董希淼指出，今年５月降準後，中國金融機構加權平均存款準備金率為６﹒２％，在主要經

濟體中仍然處於較高水平。預計三四季度，中國人民銀行可能降準０﹒２５到０﹒５個百分點，

適時向市場投放長期流動性，進一步優化流動性期限結構。



＊龐溟：降準優於降息，更易兼顧穩增長與防風險＊



另外，國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟認為，降準優於降息的操作思路，更容易

兼顧穩增長與防風險。在社會有效需求承壓的階段，居民與企業對利率的彈性相對偏低，單純降

息對消費與投資拉動效應也有限，需更多依靠結構性政策與財政貨幣政策協同提高乘數效應。



龐溟判斷，儘管外部環境更寬鬆，預計中國的貨幣政策仍將圍繞「穩增長與防風險」的目標

，堅持「以我為主」，加大逆周期調節力度，擇機運用數量型與結構型工具，避免一次性、大幅

度的全面降息導致銀行面臨更大的淨息差壓力和資產泡沫風險。（ｓｌ）

