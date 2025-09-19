  • 會員
19/09/2025 09:53

小米汽車召回逾１１萬輛ＳＵ７，涉輔助駕駛功能對特殊場景識別…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家市監總局網站今日發布的汽車召回信息顯示，日前小米汽
車科技有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》
的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回２０２４年２月６日至
２０２５年８月３０日生產的部分ＳＵ７標準版電動汽車，共計１１６８８７輛。
　
　　召回編號Ｓ２０２５Ｍ０１４９Ｉ：涉及ＸＭＡ７０００ＭＢＥＶＲ２和
ＸＭＡ７０００ＭＢＥＶＲ２車型，共計９８４６２輛。
　
　　召回編號Ｓ２０２５Ｍ０１５０Ｉ：涉及ＢＪ７０００ＭＢＥＶＲ２車型，共計１８４２５
輛。
　
　　召回信息顯示，本次召回範圍內部分車輛在Ｌ２高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，
對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在
安全隱患。
　
　　小米汽車將通過汽車遠程升級（ＯＴＡ）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除
安全隱患。
　
　　小米汽車將以短信、手機ＡＰＰ等方式，通知相關車主。（ｓｌ）

