《中國要聞》「米娜」料今晚登陸汕尾至深圳，「樺加沙」下周或…

《經濟通通訊社１９日專訊》中央氣象台今早１０時發布颱風黃色預警，指今年第１７號台

風「米娜」已於今早加強為強熱帶風暴級，預計「米娜」將以每小時１０－１５公里的速度向西

北方向移動，強度維持或略有增強，將於今晚在廣東汕尾至深圳一帶沿海登陸，登陸後向偏西方

向移動，強度逐漸減弱。



中國氣象局微博「中國天氣」發文指，「米娜」本體雲系已開始影響廣東，廣東更多地方出

現明顯降雨，全國降雨排行前十中廣東佔九位。中國天氣首席分析師信欣分析，「米娜」之後，

還有更強的颱風「樺加沙」可能在下周增強為超強颱風，成為今年以來西北太平洋和南海上的「

風王」。台灣、廣東、海南都是「樺加沙」潛在登陸區域，但較大概率登陸廣東。因此，廣東可

能在７天之內遭遇颱風兩連擊，而且「樺加沙」更強，影響巨大，需要高度關注。



廣東省防總今早１０時將防風Ⅳ級應急響應提升為防風Ⅲ級應急響應。廣東海事局則今早７

時啟動防熱帶氣旋二級應急響應。國家防總已於昨午５時針對廣東啟動防汛防颱風四級應急響應

。水利部亦於昨午４時針對廣東、福建２省啟動洪水防御Ⅳ級應急響應。（ｓｌ）

