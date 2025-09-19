小米汽車召回近１１﹒７萬輛ＳＵ７：通過ＯＴＡ軟件升級提升輔…

《經濟通通訊社１９日專訊》小米汽車即日起召回近１１﹒７萬輛ＳＵ７標準版，指問題涉

及Ｌ２高速領航輔助駕駛功能，該功能開啟後某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置

可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險。



小米汽車微博隨後發布「答網友問」文章，提到今次召回情況，指小米汽車將通過汽車遠程

升級（ＯＴＡ）技術，為召回範圍內的標準版小米ＳＵ７車輛免費升級軟件，並指本次ＯＴＡ軟

件升級召回，意在進一步提升輔助駕駛功能的可靠性，包括優化輔助駕駛速度控制策略，新增動

態車速功能等，使得高速領航輔助功能通行更連貫。



小米汽車強調，永遠把用戶安全作為第一原則，雖然本次升級不需要物理更換任何零件，但

仍按照召回的程序進行管理和備案。本次ＯＴＡ軟件升級召回，僅針對２０２５年８月３０號前

生產的部分小米ＳＵ７標準版車型，並不涉及其他版本的小米ＳＵ７。



小米汽車同時宣布ＯＴＡ秋季大版本升級，今日起小米ＳＵ７、ＹＵ７將同步升級至

Ｘｉａｏｍｉ ＨｙｐｅｒＯＳ １﹒１０﹒０。據介紹，Ｘｉａｏｍｉ ＨｙｐｅｒＯＳ

１﹒１０﹒０有超過３０項的座艙功能新增與優化，當中包括新增「泊車偏移輔助」等實用的輔

助駕駛功能，以及優化了小米ＳＵ７標準版的高速領航輔助功能。（ｓｌ）

