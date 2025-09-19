  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2025 11:57

內媒：駕駛輔助系統新國標測試場景，幾乎完全復刻銅陵小米ＳＵ…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》小米汽車即日起召回２０２４年２月６日至２０２５年８月
３０日生產的部分ＳＵ７標準版電動汽車，共計１１６８８７輛。而就在兩天前的１７日，工信
部就《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》強制性國家標準公開徵求意見。內媒《第一財
經》指出，新國標對組合駕駛輔助系統試驗提出了新的要求，尤其是７﹒５﹒８章節的「Ｂ類道
路環境施工區域探測與響應能力試驗」，該測試場景幾乎１：１復刻了「３．２９銅陵小米
ＳＵ７爆燃事故」現場。
　
　　該測試場景要求，試驗車輛在系統激活狀態下，以Ｖｓｍａｘｓｅｔ為巡航車速沿右側車道
穩定行駛，距施工標誌至少２００ｍ時啟動試驗，滿足任一條件即結束，包括：試驗車輛與車輛
目標、交通錐避免碰撞；試驗車輛與車輛目標、交通錐發生碰撞；若試驗車輛為Ｍ類汽車，則距
離交通錐ＴＴＣ為１﹒０ｓ時仍無任何減速或轉向動作；若試驗車輛為除Ｍ類汽車外的類型，則
距離交通錐ＴＴＣ為３﹒０ｓ時仍無任何減速或轉向動作。
　
　　今年３月底，一輛小米ＳＵ７標準版在安徽銅陵一高速公路發生嚴重交通事故，造成３人死
亡。小米公司於４月１日回應稱，事故發生前，該車輛處於ＮＯＡ智能輔助駕駛狀態，以
１１６ｋｍ╱ｈ時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車
輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車
輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為９７ｋｍ╱ｈ
。駕駛員從事發當晚１０點４４分２５秒接管ＮＯＡ，到２６秒－２８秒之間車輛與水泥護欄發
生碰撞，時間僅在３秒以內。（ｓｌ）

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處