內媒：駕駛輔助系統新國標測試場景，幾乎完全復刻銅陵小米ＳＵ…

《經濟通通訊社１９日專訊》小米汽車即日起召回２０２４年２月６日至２０２５年８月

３０日生產的部分ＳＵ７標準版電動汽車，共計１１６８８７輛。而就在兩天前的１７日，工信

部就《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》強制性國家標準公開徵求意見。內媒《第一財

經》指出，新國標對組合駕駛輔助系統試驗提出了新的要求，尤其是７﹒５﹒８章節的「Ｂ類道

路環境施工區域探測與響應能力試驗」，該測試場景幾乎１：１復刻了「３．２９銅陵小米

ＳＵ７爆燃事故」現場。



該測試場景要求，試驗車輛在系統激活狀態下，以Ｖｓｍａｘｓｅｔ為巡航車速沿右側車道

穩定行駛，距施工標誌至少２００ｍ時啟動試驗，滿足任一條件即結束，包括：試驗車輛與車輛

目標、交通錐避免碰撞；試驗車輛與車輛目標、交通錐發生碰撞；若試驗車輛為Ｍ類汽車，則距

離交通錐ＴＴＣ為１﹒０ｓ時仍無任何減速或轉向動作；若試驗車輛為除Ｍ類汽車外的類型，則

距離交通錐ＴＴＣ為３﹒０ｓ時仍無任何減速或轉向動作。



今年３月底，一輛小米ＳＵ７標準版在安徽銅陵一高速公路發生嚴重交通事故，造成３人死

亡。小米公司於４月１日回應稱，事故發生前，該車輛處於ＮＯＡ智能輔助駕駛狀態，以

１１６ｋｍ╱ｈ時速持續行駛。事發路段因施工修繕，用路障封閉自車道、改道至逆向車道。車

輛檢測出障礙物後發出提醒並開始減速，隨後駕駛員接管車輛進入人駕狀態，持續減速並操控車

輛轉向，隨後車輛與隔離帶水泥樁發生碰撞，碰撞前系統最後可以確認的時速約為９７ｋｍ╱ｈ

。駕駛員從事發當晚１０點４４分２５秒接管ＮＯＡ，到２６秒－２８秒之間車輛與水泥護欄發

生碰撞，時間僅在３秒以內。（ｓｌ）

