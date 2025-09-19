  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2025 13:46

美團外賣「明廚亮灶」補貼增加至５億元，已有３０萬商家參與

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，美團（０３６９０）宣布將「明廚亮灶」補貼增
加至５億元（人民幣．下同），用於幫助商家提升後廚透明度，共同提升消費者信任。美團外賣
同時公布數據顯示，截至９月中旬，已有３０萬商家、３０００多個連鎖品牌及６萬家連鎖門店
參與「明廚亮灶」計劃。
　
　　美團今年２月推出「明廚亮灶」計劃，鼓勵餐飲商家通過後廚直播形式，全面展示食品加工
過程。（ｓｌ）

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處