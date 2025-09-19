美團外賣「明廚亮灶」補貼增加至５億元，已有３０萬商家參與

《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，美團（０３６９０）宣布將「明廚亮灶」補貼增
加至５億元（人民幣．下同），用於幫助商家提升後廚透明度，共同提升消費者信任。美團外賣
同時公布數據顯示，截至９月中旬，已有３０萬商家、３０００多個連鎖品牌及６萬家連鎖門店
參與「明廚亮灶」計劃。
美團今年２月推出「明廚亮灶」計劃，鼓勵餐飲商家通過後廚直播形式，全面展示食品加工
過程。（ｓｌ）
19/09/2025 13:46
