美團外賣「明廚亮灶」補貼增加至５億元，已有３０萬商家參與

《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒報道，美團（０３６９０）宣布將「明廚亮灶」補貼增

加至５億元（人民幣．下同），用於幫助商家提升後廚透明度，共同提升消費者信任。美團外賣

同時公布數據顯示，截至９月中旬，已有３０萬商家、３０００多個連鎖品牌及６萬家連鎖門店

參與「明廚亮灶」計劃。



美團今年２月推出「明廚亮灶」計劃，鼓勵餐飲商家通過後廚直播形式，全面展示食品加工

過程。（ｓｌ）

