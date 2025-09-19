《華為動向》廣汽、華為官宣打造全新品牌「啟境」，定位高端智…

《經濟通通訊社１９日專訊》廣汽集團（０２２３８）微博今日發文稱，廣汽、華為近日正

式官宣全新品牌「啟境」。



據介紹，「啟境」品牌由廣汽集團與華為乾崑聯合打造，定位為高端智能新能源汽車品牌。

根據雙方規劃，啟境汽車將全系搭載華為乾崑最先進的智能技術。華為在輔助駕駛、智能座艙、

用戶生態和品牌營銷方面的強大實力，結合廣汽在三電技術與整車製造領域的專長，共同為啟境

品牌注入強大競爭力。



在啟境汽車啟航儀式上，廣汽集團董事長馮興亞表示，廣汽與華為在新環境下開啟新的戰略

合作，華為不僅是廣汽的重要合作夥伴，也是再造新廣汽的老師和樣板。為此廣汽設立了新公司

，創建了新品牌，華為派出了精兵強將，在雙方的通力合作下將結出新成果。啟境項目對廣汽集

團舉足輕重，廣汽將把啟境置於最高優先級，集中優勢資源保障啟境品牌的長期發展。



華為輪值董事長表示，希望年輕的啟境汽車可以開啟新境、智贏未來，鼓勵雙方團隊共同努

力將啟境打造成為一個高端品牌，打造極致的智能化出行體驗。



廣汽集團今年３月投資１５億元人民幣成立華望汽車，與華為合作造車，首款產品將定位於

３０萬元級豪華智能新能源車，計劃於２０２６年上市。（ｓｌ）

