  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2025 14:04

《華為動向》廣汽、華為官宣打造全新品牌「啟境」，定位高端智…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》廣汽集團（０２２３８）微博今日發文稱，廣汽、華為近日正
式官宣全新品牌「啟境」。
　
　　據介紹，「啟境」品牌由廣汽集團與華為乾崑聯合打造，定位為高端智能新能源汽車品牌。
根據雙方規劃，啟境汽車將全系搭載華為乾崑最先進的智能技術。華為在輔助駕駛、智能座艙、
用戶生態和品牌營銷方面的強大實力，結合廣汽在三電技術與整車製造領域的專長，共同為啟境
品牌注入強大競爭力。
　
　　在啟境汽車啟航儀式上，廣汽集團董事長馮興亞表示，廣汽與華為在新環境下開啟新的戰略
合作，華為不僅是廣汽的重要合作夥伴，也是再造新廣汽的老師和樣板。為此廣汽設立了新公司
，創建了新品牌，華為派出了精兵強將，在雙方的通力合作下將結出新成果。啟境項目對廣汽集
團舉足輕重，廣汽將把啟境置於最高優先級，集中優勢資源保障啟境品牌的長期發展。
　
　　華為輪值董事長表示，希望年輕的啟境汽車可以開啟新境、智贏未來，鼓勵雙方團隊共同努
力將啟境打造成為一個高端品牌，打造極致的智能化出行體驗。
　
　　廣汽集團今年３月投資１５億元人民幣成立華望汽車，與華為合作造車，首款產品將定位於
３０萬元級豪華智能新能源車，計劃於２０２６年上市。（ｓｌ）

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處