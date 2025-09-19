  • 會員
AH股新聞

19/09/2025 17:22

《中國要聞》周大福：「一口價」黃金產品將於１０月起陸續加價

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金價持續上漲，有傳聞指內地有周大福分店職員透露「一口價
」黃金飾品即將漲價，內媒《財聯社》今日引述周大福相關負責人回應稱，現階段確認「一口價
」黃金產品將於１０月開始陸續加價，調價幅度後續將公布。
　
　　年初以來，國際現貨黃金價格一路飆升，從２６２５美元╱盎司最高觸及３７０７美元╱盎
司，迄今累計漲幅已超４０％。（ｊｑ）

