《中國要聞》周大福：「一口價」黃金產品將於１０月起陸續加價

《經濟通通訊社１９日專訊》金價持續上漲，有傳聞指內地有周大福分店職員透露「一口價

」黃金飾品即將漲價，內媒《財聯社》今日引述周大福相關負責人回應稱，現階段確認「一口價

」黃金產品將於１０月開始陸續加價，調價幅度後續將公布。



年初以來，國際現貨黃金價格一路飆升，從２６２５美元╱盎司最高觸及３７０７美元╱盎

司，迄今累計漲幅已超４０％。（ｊｑ）

