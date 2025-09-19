《中國要聞》周大福：「一口價」黃金產品將於１０月起陸續加價

《經濟通通訊社１９日專訊》金價持續上漲，有傳聞指內地有周大福分店職員透露「一口價
」黃金飾品即將漲價，內媒《財聯社》今日引述周大福相關負責人回應稱，現階段確認「一口價
」黃金產品將於１０月開始陸續加價，調價幅度後續將公布。
年初以來，國際現貨黃金價格一路飆升，從２６２５美元╱盎司最高觸及３７０７美元╱盎
司，迄今累計漲幅已超４０％。（ｊｑ）
【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解
19/09/2025 17:22
《經濟通通訊社１９日專訊》金價持續上漲，有傳聞指內地有周大福分店職員透露「一口價
」黃金飾品即將漲價，內媒《財聯社》今日引述周大福相關負責人回應稱，現階段確認「一口價
」黃金產品將於１０月開始陸續加價，調價幅度後續將公布。
年初以來，國際現貨黃金價格一路飆升，從２６２５美元╱盎司最高觸及３７０７美元╱盎
司，迄今累計漲幅已超４０％。（ｊｑ）
【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解
上一篇新聞︰19/09/2025 17:39 《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首
19/09/2025 17:57 《中韓關係》中韓領導人或下月ＡＰＥＣ峰會期間會談，兩國官員…
19/09/2025 17:49 《Ａ股動向》晶科能源與隆基綠能達成專利訴訟和解
19/09/2025 17:42 【關稅戰】中汽協展開汽車行業反歧視調查，了解美國對華集成電路限制措施下所受影響
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N