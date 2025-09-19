  • 會員
AH股新聞

19/09/2025 17:42

【關稅戰】中汽協展開汽車行業反歧視調查，了解美國對華集成電路限制措施下所受影響

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國汽車工業協會向汽車生產企業及零部件供應商發布關於開
展汽車行業反歧視調查的通知。通知稱，商務部已於今年９月１３日就美國對華集成電路領域相
關措施發起反歧視立案調查，為了了解掌握汽車行業在集成電路應用方面所受影響，中汽協開展
汽車行業反歧視調查工作。
　
＊配合商務部發起的反歧視調查＊
　
　　商務部１３日發布的公告顯示，商務部獲得初步證據和信息顯示，美國對華集成電路領域相
關措施符合《對外貿易法》中「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他
類似措施」的情形，因此決定啟動反歧視調查。
　
　　調查對象可包括：一）　２０１８年以來，美國政府基於對華３０１調查結果，已經或將要
對包括積體電路在內的中國產品加徵關稅，以及其他可能的禁止、限製或類似措施。二）　
２０２２年以來，美國政府透過發布相關規則、發送通知函等方式，限制對中國出口積體電路相
關產品、製造設備等，限制「美國人」參與中國半導體計劃。三）２０２２年以來，美國政府依
據《晶片與科學法》及相關規則，限制相關企業及個人在中國相關領域進行經貿與投資活動等。
四）２０２５年５月，美國政府發布新聞與指南，限制使用包括華為昇騰晶片在內的中國先進運
算積體電路、限制美國人工智慧晶片用於訓練中國人工智慧模型等。
　
　　此外，美國在積體電路領域，包括設計、製造、封裝、測試、裝備、零件、材料、工具在內
的各個環節以及具體應用場景等，對華採取的其他歧視性禁止、限製或類似措施，也在調查範圍
內。（ｓｌ）

