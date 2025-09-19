  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/09/2025 16:09

【大國博弈】中美元首今晚通電話？中國外交部：沒有可提供的信息

　　《經濟通通訊社１９日專訊》對於外電引述美國官員指，美國總統特朗普將於華盛頓時間周
五上午９點（香港時間１９日晚上９點）與中國國家主席習近平通電話，以推進ＴｉｋＴｏｋ美
國業務的出售協議，並可能進一步延長雙方之間的貿易休戰期。
　
　　對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，「我沒有可以提供的信息」。
（ｓｌ）　

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處