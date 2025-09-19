【大國博弈】中美元首今晚通電話？中國外交部：沒有可提供的信息

《經濟通通訊社１９日專訊》對於外電引述美國官員指，美國總統特朗普將於華盛頓時間周

五上午９點（香港時間１９日晚上９點）與中國國家主席習近平通電話，以推進ＴｉｋＴｏｋ美

國業務的出售協議，並可能進一步延長雙方之間的貿易休戰期。



對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，「我沒有可以提供的信息」。

