山今養生智慧
AH股新聞

19/09/2025 08:03

ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）股東上海華芯擬下月起減持不超過…

　　《經濟通通訊社１９日專訊》ＦＯＲＴＩＯＲ（０１３０４）（滬：６８８２７９）公布，
股東上海華芯創業投資合伙企業（有限合夥）擬通過集中競價方式或大宗交易方式減持股份不超
過約３４１﹒７６萬股，即不超過３％股權。
　
　　該集團指，上海華芯擬於今年１０月２１日至明年１月２０日減持股份，因為基於自身資金
需求。目前上海華芯持有約９﹒８１％股權。（ｗｈ）

