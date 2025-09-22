《駐京專電》回應美聯儲降息，潘功勝：幣策堅持以為我主、兼顧…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人行行長潘功勝在國新辦發布會上表示，

幾天前美聯儲降息，全球金融市場對美聯儲這次降息有充分預期，市場反應相對平穩，美元指數

近幾天維持在９７附近，國際資本市場總體上行，中國股債匯市場保持平穩。人行在貨幣政策上

堅持以我為主，兼顧內外；同時，針對當前的貨幣政策立場此前也多次與市場溝通，當前中國貨

幣政策立場是支持性的，實施適度寬鬆的貨幣政策。



潘功勝表示，往前看，將根據宏觀經濟運行的情況和形勢變化，綜合運用多種貨幣政策工具

。這也是國際上很多的央行，包括美聯儲、歐央行、日本央行等主要央行在確定貨幣政策的具體

調整方法時，所依據的一個基本方法論，即Ｄａｔａ Ｂａｓｅｄ。根據宏觀經濟的數據判斷，

確定是不是要作出貨幣政策調整。「在方法論上，國際很多央行是相同的，我們也是如此」，根

據宏觀經濟運行情況和形勢變化，綜合運用多種貨幣政策工具，保證流動性充裕，促進社會綜合

融資成本下降，支持提振消費、擴大有效投資，鞏固和增強經濟回升向好態勢，維護金融市場的

穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

