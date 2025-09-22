《駐京專電》潘功勝：每年為５０００萬戶家庭減房貸利息支出約…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人民銀行行長潘功勝在國新辦發布會上表

示，「十四五」期間，在金融支持房地產風險化解方面，人行立足宏觀審慎管理的職能，優化調

整首付比、房貸利率等多項政策，並降低存量房貸利率，每年可為超過５０００萬戶家庭減少利

息支出約３０００億元人民幣。在化解中小金融機構風險方面，人行會同金融監管部門和地方政

府，綜合採取在線修復、兼併重組和市場退出等方式，推動高風險中小銀行數量較峰值明顯壓降

。



＊融資平台數量下降超過６０％，金融債務規模下降超過５０％＊



他又表示，在化解融資平台債務風險方面，嚴肅財經紀律，推動地方政府統籌資金、資產、

資源化解債務風險，剝離融資平台的政府融資功能，轉型為市場化的經營主體；引導金融機構通

過債務重組，降低融資平台流動性風險和利息負擔。相關工作取得重要的階段性成效。截至今年

６月末，與２０２３年初相比，融資平台數量下降超過６０％，金融債務規模下降超過５０％，

總體上地方政府融資平台風險水平大幅收斂。

