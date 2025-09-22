  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 16:54

《駐京專電》潘功勝：每年為５０００萬戶家庭減房貸利息支出約…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》人民銀行行長潘功勝在國新辦發布會上表
示，「十四五」期間，在金融支持房地產風險化解方面，人行立足宏觀審慎管理的職能，優化調
整首付比、房貸利率等多項政策，並降低存量房貸利率，每年可為超過５０００萬戶家庭減少利
息支出約３０００億元人民幣。在化解中小金融機構風險方面，人行會同金融監管部門和地方政
府，綜合採取在線修復、兼併重組和市場退出等方式，推動高風險中小銀行數量較峰值明顯壓降

　
＊融資平台數量下降超過６０％，金融債務規模下降超過５０％＊
　
　　他又表示，在化解融資平台債務風險方面，嚴肅財經紀律，推動地方政府統籌資金、資產、
資源化解債務風險，剝離融資平台的政府融資功能，轉型為市場化的經營主體；引導金融機構通
過債務重組，降低融資平台流動性風險和利息負擔。相關工作取得重要的階段性成效。截至今年
６月末，與２０２３年初相比，融資平台數量下降超過６０％，金融債務規模下降超過５０％，
總體上地方政府融資平台風險水平大幅收斂。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處