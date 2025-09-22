《駐京專電》吳清：外資持有Ａ股市值３﹒４萬億，中國資本市場…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中證監主席吳清在國新辦新聞發布會上表

示，「十四五」期間，資本市場高水平制度型開放穩步擴大。全面取消行業機構外資持股比例限

制，完善合格境外投資者制度，優化滬深港通、滬倫通、基金互認等互聯互通機制，建立完善境

外上市備案制度，出台「惠港五條」，大力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。此外，新增核

准１３家外資控股證券基金期貨機構來華展業興業，外資持有Ａ股市值３﹒４萬億元人民幣，

２６９家企業境外上市。「可以說，中國資本市場的『朋友圈』越來越大」。



他指出，去年９．２６中央政治局會議以來，財政、金融、產業等一攬子大力度、超預期政

策擴圍增效，有利地促進資本市場穩定發展，科技創新與產業創新加快融合發展，一批現象級的

科技企業和創新產品相繼出圈，資本市場「１＋Ｎ」政策體系加快落地見效。在各方面因素共同

作用下，中國資產吸引力明顯增強。



截至今年８月底，各類中長期資金合計持有Ａ股流通市值約２１﹒４萬億元，較「十三五」

末增長３２％。今年６月，又在科創板推出設置科創成長層等「１＋６」改革舉措，目前已有３

家未盈利科創企業在重啟科創板第五套標準後完成註冊，創業板第三套標準也迎來首單受理。「

十四五」時期共２０７家公司平穩退市。

