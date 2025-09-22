【大國博弈】TikTok美國業務將由美方把持，商務部：冀切實履行承諾為中企提供非歧視環境

《經濟通通訊社２２日專訊》中美元首於上周五（１９日）通電話後，美國總統特朗普表示

，中方已批准ＴｉｋＴｏｋ交易。美國白宮發言人萊維特透露，ＴｉｋＴｏｋ董事局７名成員中

，有６名由美國人出任，餘下一人由ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動委任，且該名成員將被排除在

ＴｉｋＴｏｋ安全委員會外，字節跳動的持股比例亦會降至不足兩成。同時，甲骨文將負責應用

程式的數據和安全，演算法也將由美國控制，所有美國用戶數據都要儲存在甲骨文負責營運的雲

端設施。萊維特稱，有百分百信心雙方就出售ＴｉｋＴｏｋ美國業務達成最終協議，且在未來數

日簽署落實。



對此，中國商務部新聞發言人表示，中方在ＴｉｋＴｏｋ問題上的立場是清楚的，中國政府

尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平

衡的解決方案。希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾，為包括ＴｉｋＴｏｋ在內的中國

企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、

可持續發展。



字節跳動隨後發布公告稱，字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓ＴｉｋＴｏｋ美

國公司繼續服務好廣大美國用戶。（ｅｗ）

