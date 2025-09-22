《駐京專電》潘功勝：至６月末中國銀行業總資產４７０萬億，位…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃

」系列主題新聞發布會，由人行行長潘功勝，金監總局局長李雲澤，中證監主席吳清，人行副行

長、國家外匯局局長朱鶴新介紹「十四五」時期金融業發展成就。



潘功勝介紹，「十四五」期間，中國金融事業取得新的重大成就。截至今年６月末，中國銀

行業總資產近４７０萬億元人民幣，位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲

備規模連續２０年位居世界第一。同時，中國在綠色金融、普惠金融、數字金融等方面走在世界

前列，基本建成多渠道、廣覆蓋、安全高效的人民幣跨境支付清算網絡，移動支付處於國際領先

水平。



下一步，人行將以進一步深化改革為動力，加快完善中央銀行制度，堅持走中國特色的金融

發展制度，支持經濟高質量發展。



＊科技型中小企業貸款年均增速超２０％＊



潘功勝又介紹，「十四五」期間，中國金融服務實體經濟質效大幅提升，科技型中小企業貸

款、普惠小微貸款、綠色貸款年均增速均超過２０％。



此外，他表示，中國持續推進金融供給側結構性改革，深化市場機構改革、深化金融機構改

革，發展多層次金融市場，優化金融結構，穩步推動金融業高水平雙向開放，提升制度型開放水

平，在國際金融治理合作中的參與度、影響力、話語權顯著提高。目前中國金融體系總體穩健，

金融機構總體健康，金融市場運行平穩。

