  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 15:44

《駐京專電》潘功勝：至６月末中國銀行業總資產４７０萬億，位…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃
」系列主題新聞發布會，由人行行長潘功勝，金監總局局長李雲澤，中證監主席吳清，人行副行
長、國家外匯局局長朱鶴新介紹「十四五」時期金融業發展成就。
　
　　潘功勝介紹，「十四五」期間，中國金融事業取得新的重大成就。截至今年６月末，中國銀
行業總資產近４７０萬億元人民幣，位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲
備規模連續２０年位居世界第一。同時，中國在綠色金融、普惠金融、數字金融等方面走在世界
前列，基本建成多渠道、廣覆蓋、安全高效的人民幣跨境支付清算網絡，移動支付處於國際領先
水平。
　
　　下一步，人行將以進一步深化改革為動力，加快完善中央銀行制度，堅持走中國特色的金融
發展制度，支持經濟高質量發展。
　
＊科技型中小企業貸款年均增速超２０％＊
　
　　潘功勝又介紹，「十四五」期間，中國金融服務實體經濟質效大幅提升，科技型中小企業貸
款、普惠小微貸款、綠色貸款年均增速均超過２０％。
　
　　此外，他表示，中國持續推進金融供給側結構性改革，深化市場機構改革、深化金融機構改
革，發展多層次金融市場，優化金融結構，穩步推動金融業高水平雙向開放，提升制度型開放水
平，在國際金融治理合作中的參與度、影響力、話語權顯著提高。目前中國金融體系總體穩健，
金融機構總體健康，金融市場運行平穩。

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處