《駐京專電》吳清：近五年上證綜指年化波動率１５﹒９％，較「…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃

」系列主題新聞發布會，介紹「十四五」時期金融業發展成就。中證監主席吳清表示，「十四五

」期間，縱深推進科創板、創業板改革，成功設立並高質量推進北交所建設，持續深化新三板改

革，穩步發展結構合理、功能互補的多層次股權市場。今年８月，Ａ股市場總市值首次突破

１００萬億元。



「十四五」期間，Ａ股市場韌性和抗風險能力明顯增強，上證綜指年化波動率１５﹒９％，

較「十三五」下降２﹒８個百分點。同時，公平公正的市場環境進一步形成。對財務造假、操縱

市場、內幕交易等案件作出行政處罰２２１４份，罰沒４１４億元人民幣，較「十三五」分別增

長５８％和３０％，執法震懾進一步增強，透明度進一步提高，市場生態進一步淨化。



此外，「十四五」期間，交易所債券市場產品日趨豐富，公募ＲＥＩＴｓ、科創債、資產證

券化等創新品種加快發展。全市場期貨期權品種達到１５７個，廣泛覆蓋國民經濟主要產業領域

，同時還設立廣期所，更好促進綠色發展。



「十四五」期間，上市公司主動回報投資者的意識明顯增強，通過分紅、回購派發「紅包」

合計達到１０﹒６萬億元人民幣，比「十三五」增長超過八成，相當於同期股票ＩＰＯ和再融資

金額的２﹒０７倍。與此同時，中證監也在積極推進完善資本形成機制和中長期資金入市機制。



＊Ａ股科技板塊市值佔比超過四分之一＊



吳清又介紹，近五年，交易所市場股債融資合計達到５７﹒５萬億元人民幣，直接融資比重

穩中有升，較「十三五」末提升２﹒８個百分點，達到３１﹒６％。近年來，新上市企業中九成

以上都是科技企業或者科技含量比較高的企業。目前Ａ股科技板塊市值佔比超過四分之一，已明

顯高於銀行、非銀金融、房地產行業市值合計佔比。市值前５０名公司中，科技企業從「十三五

」末的１８家提升至當前的２４家。

