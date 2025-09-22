  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 16:35

《駐京專電》李雲澤：推動房地產市場止跌回穩，「三大工程」提…

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃
」系列主題新聞發布會，金監總局局長李雲澤表示，「十四五」期間，金監總局積極助力化解房
地產和地方債風險，持續推動房地產市場止跌回穩。多措並舉穩定融資，為保障性住房等「三大
工程」（保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設）提供資金支持超１﹒６萬
億元人民幣，租賃性住房貸款年均增長５２％。牽頭建立城市房地產融資協調機制，「白名單」
項目貸款超過７萬億元人民幣，支持近２０００萬套住房建設交付，有力保障廣大購房人的合法
權益。支持化解地方債務風險。指導金融機構嚴守不新增隱債的紅線，依法合規對融資平台開展
債務重組和置換，助力地方在發展中化債、在化債中發展。
　
＊部分省份高風險中小機構「動態清零」＊
　
　　他又表示，「十四五」時期，金監總局始終把防範化解金融風險作為監管部門的首位主責，
重點地區「一省一策」形成改革化險方案，綜合採取兼併重組、在線修復、市場退出等多種方式
，有力有序推進實施。當前，無論是高風險機構數量還是高風險資產規模，都較峰值大幅壓降，
在金融體系中佔比都比較小，風險完全可控。相當部分省份已實現高風險中小機構「動態清零」

　
　　他並提到，「十四五」時期，重拳整治金融亂象。集中治理大股東操縱和內部人控制，嚴肅
查處利用關聯交易非法輸送利益，清退違法違規股東３６００多個，一批不法金融集團得到依法
處置。堅決遏制脫實向虛，加強資金穿透監管，著力整治層層嵌套、空轉套利，嚴格規範交叉金
融產品，引導金融活水流向實體經濟。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處