《駐京專電》李雲澤：推動房地產市場止跌回穩，「三大工程」提…

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃

」系列主題新聞發布會，金監總局局長李雲澤表示，「十四五」期間，金監總局積極助力化解房

地產和地方債風險，持續推動房地產市場止跌回穩。多措並舉穩定融資，為保障性住房等「三大

工程」（保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設）提供資金支持超１﹒６萬

億元人民幣，租賃性住房貸款年均增長５２％。牽頭建立城市房地產融資協調機制，「白名單」

項目貸款超過７萬億元人民幣，支持近２０００萬套住房建設交付，有力保障廣大購房人的合法

權益。支持化解地方債務風險。指導金融機構嚴守不新增隱債的紅線，依法合規對融資平台開展

債務重組和置換，助力地方在發展中化債、在化債中發展。



＊部分省份高風險中小機構「動態清零」＊



他又表示，「十四五」時期，金監總局始終把防範化解金融風險作為監管部門的首位主責，

重點地區「一省一策」形成改革化險方案，綜合採取兼併重組、在線修復、市場退出等多種方式

，有力有序推進實施。當前，無論是高風險機構數量還是高風險資產規模，都較峰值大幅壓降，

在金融體系中佔比都比較小，風險完全可控。相當部分省份已實現高風險中小機構「動態清零」

。



他並提到，「十四五」時期，重拳整治金融亂象。集中治理大股東操縱和內部人控制，嚴肅

查處利用關聯交易非法輸送利益，清退違法違規股東３６００多個，一批不法金融集團得到依法

處置。堅決遏制脫實向虛，加強資金穿透監管，著力整治層層嵌套、空轉套利，嚴格規範交叉金

融產品，引導金融活水流向實體經濟。

