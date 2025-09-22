兗礦能源（０１１７１）擬分拆附屬卡松科技，並於「全國中小企…

《經濟通通訊社２２日專訊》兗礦能源（０１１７１）公布，擬將控股附屬公司卡松科技分

拆，並於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。卡松科技已於今日（２２日）向全國中小企業股份轉

讓系統有限責任公司，提交其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌之申請。



公告指，卡松科技主要從事各類工業潤滑油、潤滑脂產品的研發、生產和銷售。基於對未來

行業形勢的分析判斷，建議分拆若獲成功，將有利於卡松科技在做精做強潤滑油主業的基礎上，

充分發揮工業潤滑油及油液在線監測業務整合優勢，推進油液在線監測業務等領域的技術研發與

軟硬件製造，實現科技創新推動高效率成果轉化，不斷推動該集團高端裝備製造板塊發展，持續

擴充集團產業規模。



截至今日，卡松科技為兗礦能源的間接控股附屬公司，該公司持有５１％股份的附屬公司魯

西礦業持有卡松科技５１％的股份。由於卡松科技暫無擬就分拆上市發行新股的計劃，緊隨建議

分拆完成後，兗礦能源所持有卡松科技的股權份額不變，卡松科技將仍為兗礦能源的控股附屬公

司，而卡松科技的財務業績仍將繼續合併於兗礦能源之財務報表內，建議分拆將不會影響兗礦能

源對卡松科技的控制權及本公司的獨立上市地位，亦不會對兗礦能源的財務狀況、經營業績及持

續經營產生重大影響。（ｊｌ）

