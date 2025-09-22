《人行幣策》表列人民銀行貨幣政策一覽：



２０２５年

５月７日 ５月８日７天期逆回購操作利率下調０﹒１個百分點，由１﹒５％降為１﹒４％

５月１５日下調存款準備金率０﹒５個百分點，提供長期流動性約１萬億



２０２４年

９月２７日 ９月２７日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

７天期逆回購操作利率調２０基點，由１﹒７０％調整為１﹒５０％

９月２４日 預告近期將下調存款準備金率０﹒５個百分點

年底或進一步降準０﹒２５－０﹒５個百分點

預告將７天逆回購操作利率０﹒２個百分點，從１﹒７％降至１﹒５％

７月２２日 即日起公開市場７天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標

即日起下調公開市場７天期逆回購操作利率１０基點

由此前的１﹒８０％調整為１﹒７０％

１月２４日 ２月５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒０％

料釋放長期流動性１萬億元

１月２５日起下調支農支小再貸款再貼現利率０﹒２５個百分點

從２％下調到１﹒７５％



２０２３年

９月１４日 ９月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒４％

釋放中長期資金超５０００億元

３月１７日 ３月２７日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒６％



２０２２年

１１月２５日１２月５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點

本次降準後，金融機構加權平均存準率為７﹒８％

共計釋放長期資金約５０００億元



４月１５日 ４月２５日全面降準０﹒２５個百分點

本次降準後，金融機構加權平均存準率為８﹒１％

釋出長期資金５３００億



２０２１年

１２月６日 １２月１５日全面降準，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒４％

釋放長期資金約１﹒２萬億元

７月９日 ７月１５日起下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８﹒９％。

預料釋放長期資金約１萬億元



２０２０年

６月３０日 ７月１日起下調再貸款、再貼現利率

支農再貸款、支小再貸款利率下調０﹒２５個百分點

４月３日 ４月１５日和５月１５日分兩次對農村信用社、農村商業銀行、合作銀行、村鎮

銀行和僅在省級行政區域經營城商行定向降準１個百分點

３月１３日 ３月１６日實施普惠金融定向降準，達標的銀行定向降準０﹒５至１個百分點

對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準１個百分點

釋放長期資金５５００億元

１月１日 １月６日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金逾８０００億元



２０１９年

９月６日 ９月１６日全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點

額外對城市商業銀行定向下調存準率１個百分點

１０月１５日和１１月１５日兩次實施

釋放資金９０００億元

５月６日 ５月１５日對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率

對僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構

但資產規模小於１００億元的農村商業銀行，執行存款準備金率８％

料１０００家縣域農商行受惠，釋放資金約２８００億元

１月２４日 創設央行票據互換工具（ＣＢＳ），公開市場交易商可使用銀行永續債換入央行

票據

１月４日 決定下調金融機構存款準備金率１個百分點

其中，１月１５日和１月２５日分別下調０﹒５個百分點

釋放資金約１﹒５萬億元

同時，一季度到期的ＭＬＦ不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元



２０１８年

１２月１９日創設定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ），向願增加小微民企貸款銀行提供流動

支持，ＴＭＬＦ資金可使用三年，操作利率比ＭＬＦ利率優惠１５個基點

１０月７日 １０月１５日起，降存準率１個百分點，釋放部分資金償還ＭＬＦ

釋放７５００億元資金

６月２４日 ７月５日起降存準率０﹒５個百分點

定向釋放資金７０００億

當中５０００億推動銀行債轉股，２０００億緩解小微企

４月１７日 ４月２５日起，下調存款準備金率１個百分點

銀行使用降準釋放的資金償還ＭＬＦ

此次操作釋放４０００億元增量資金

１月２５日 若金融機構中小企貸款比例達一定要求

可降存款準備金率０﹒５至１﹒５個百分點，料可釋放近７０００億元流動性

