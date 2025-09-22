《神州頭條》報章頭版摘要：投融資改革深化，資本市場回穩向好…

《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《習近平關於民政工作論述摘編》出版發行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於民政工作論述摘編》一書，近日由中央文獻出版

社出版，在全國發行。《論述摘編》分６個專題，共計２２４段論述，摘自習近平同志２０１２

年１１月至２０２５年７月期間的報告、講話、指示、批示等１６０多篇重要文獻。其中部分論

述是第一次公開發表。



一攬子政策顯效，資本市場向好勢頭持續鞏固

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在去年９月２４日舉行的新聞發布會上，中國人民銀行、金融監管總局、證監會三部門聯合推出

一攬子穩增長、穩市場、穩預期政策，釋放金融支持經濟高質量發展的強烈訊號。今年以來，Ａ

股市場單日成交額數次站上３萬億元、兩融餘額突破２﹒４萬億元……一組最新數據折射出「９

．２４」一攬子政策實施近一年來，我國資本市場「穩」的基礎持續鞏固，「活」的生態加速形

成。



國家數據局：加快行業高質量數據集建設

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月２０日，國家數據局局長劉烈宏在安徽合肥舉辦的２０２５世界制造業大會上表示，要加大

數據領域的投入，制造業企業要像重視技術研發、設備更新一樣重視數據資源的開發利用，加快

行業高質量數據集建設。





《上海證券報》



投融資改革持續深化，資本市場回穩向好勢頭鞏固

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

去年９月２６日召開的中央政治局會議部署了一攬子增量政策。一年來，推動中長期資金入市、

公募基金改革、「併購六條」、科創板「１＋６」等一批標誌性政策落地，資本市場持續深化投

融資綜合改革，進一步拓展制度包容性和適應性，不斷提升對科技創新的精准支持力。其間，資

本市場經受住了超預期的外部沖擊，市場韌性增強、預期改善，回穩向好態勢不斷鞏固。



資金借道基金積極入市，９月新發權益類基金規模近６６０億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當前，公募基金正成為資金流入的重要方向。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，９月以來，截至９月１９

日，共有１４１只基金產品成立，發行總規模為１１８２﹒７４億元，已經接近今年６月的

１２４３億元，位居年內月度新發基金規模次高。隨著月內更多新發基金的成立，９月新發基金

規模創下年內月度新高，幾乎沒有懸念。



上市公司對接安徽產業，王清憲與企業代表座談

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

９月２１日上午，安徽省與上市公司產業對接會在合肥舉行。安徽省省長王清憲與上市公司代表

座談。安徽省副省長范付中參加座談並主持對接會。今年８月，新華社旗下的上海證券報社與安

徽省委金融辦、省政府駐滬辦在合肥簽署合作備忘錄，深化三方合作，常態化推動上市公司等走

進安徽。





《證券時報》



迎戰三重考驗，中國外貿人求變突圍進行時

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

正在法國參加展會的濟達（上海）紡織品有限公司創始人、總經理黃芳，在接待客戶間隙接受了

證券時報記者采訪。「線下展會是我們獲客的重要形式，除了９月的法國展會，接下來還有１０

月的澳大利亞展會、１１月的東京展會等。」黃芳說，公司每年至少參加５場國內外展會，明年

可能會增加到７場。



科創資產強力賦能，公募基金出海拓客提升全球定價權

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

打開行業定義的格局，中國公募基金走向了更廣闊的世界。近年來，放眼全球已是中國公募基金

高質量發展的關鍵一環。各大基金公司紛紛揚帆出海，通過拓展ＱＤＩＩ業務、落地境外子公司

、布局互聯互通ＥＴＦ、牽手海外金融機構等，不斷推進國際化。不少基金公司已在全球市場實

現了能力輸出與客戶引入，在向國際投資者講好中國故事的同時，也全面展示了中國市場的投資

價值與資產配置的吸引力。



「專項債＋專項貸款」協同發力地方清欠提速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發揮「償還地方政府拖欠企業帳款」功能的特殊新增專項債券今年累計發行規模已超過１﹒２萬

億元，超出市場預期。與此同時，全國性商業銀行專項貸款支持清欠工作陸續浮出水面，這體現

了三季度以來，財政、金融工具合力「清欠」速度有明顯加快。（ｅｗ）

