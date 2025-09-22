《神州經脈》中美溝通元首會晤，ＬＰＲ續不變，颱風襲廣東多地…

《神州經脈》滬深股市集體收漲，滬綜指全日升０﹒２２％，止兩連跌，收報

３８２８﹒５８點，深成指升０﹒６７％，創業板指揚０﹒５５％。市場關注三大金融監管部門

盤後記者會，滬深兩市全天成交２﹒１２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２０２３

億元或９％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１４８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２３點子，三連跌，創９月１６日以來近一周新低，全日在７﹒１１２２至７﹒１１７３之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１０６，較上個交易日升２２點子，止兩連跌，和

市場預測偏強約５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 對於美國總統特朗普表示，他將在即將舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會期間（１０

月３１日－１１月１日）與中國國家主席習近平會晤，並推動達成ＴｉｋＴｏｋ協議，中國外交

部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，「中美雙方正在溝通之中」。習近平與特朗普上周

五（１９日）通電話，就ＴｉｋＴｏｋ出售框架協議等議題深入交流。特朗普隨後在社交媒體表

示，通話成果頗豐，還稱同意習近平提出的在韓國ＡＰＥＣ峰會期間會面，而他亦將在明年初訪

華，並將邀請習近平在適當時間訪美。



２﹒ 國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，人行行長潘功勝在

會上表示，今次發布會主要是從中長期的視角回顧和總結「十四五」，不涉及短期政策的調整，

關於「十五五」以及下一步金融改革的內容，將在中央統一部署後給做進一步溝通。潘功勝又介

紹，截至今年６月末，中國銀行業總資產近４７０萬億元，位居世界第一；股票、債券市場規模

位居世界第二；外匯儲備規模連續２０年位居世界第一。中證監主席吳清介紹，「十四五」期間

，Ａ股市場韌性和抗風險能力明顯增強，上證綜指年化波動率１５﹒９％，較「十三五」下降

２﹒８個百分點。今年８月，Ａ股市場總市值首次突破１００萬億元。



３﹒ 中國人民銀行公告，９月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價繼續維持不變，１年期和５年

期以上分別為３％和３﹒５％，為連續４個月維持不變。人行今年５月對兩個期限ＬＰＲ均下調

了１０個基點，是去年１０月以來首次下調。往後看，東方金誠宏觀研究團隊表示，在大力提振

內需、「採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢」過程中，政策利率及ＬＰＲ報價仍有下調

空間，預計今年四季度初的前後，人行有可能實施新一輪降息降準，並帶動兩個期限品種的

ＬＰＲ報價跟進下調。



４﹒ 超強颱風「樺加沙」逐步逼近。在廣東，除了江門市超前部署２３日起停課，並在當晚７

時起停工、停產、停運、停業之外，珠海市亦宣布，２３日、２４日均全天停課，２３日晚間開

始實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。深圳也宣布，９月２３日至２４日，全市

中小學、幼兒園停課。東莞市則自今午３時起逐步「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）

，直至２５日上午６時恢復正常。此外，９月２４日全天，廣東省內所有高鐵、普速列車停運。

廣東省氣象部門今日重申，「樺加沙」強度極強、大風範圍極廣、靠岸西行隨時登陸，「強度如

『天鴿』、影響範圍如『山竹』」，將為廣東帶來嚴重風雨浪潮，需提前做好巨災防禦準備。



５﹒ 安踏體育旗下品牌始祖鳥（ＡＲＣ＇ＴＥＲＹＸ）聯合藝術家蔡國強１９日在西藏喜馬拉

雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花表演，大量網友質疑其不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障

，對當地產生環境污染。日喀則網信辦２１日通報稱，日喀則市委、市政府已成立調查組第一時

間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。煙花秀視頻引發爭議後，始祖鳥官方帳號

刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻不可見。始祖鳥與蔡國強工作室先後發布致歉

信。官媒央視網則發表題為《無知無畏者當戒！》的批評文章。



６﹒ 淘寶出海宣布今年「雙１１」將在海外市場投入１０億元的營銷補貼，幫助１０萬商家實

現「雙１１」海外成交翻倍的目標。淘寶出海總經理葉劍秋在交流會現場表示，今年的「雙１１

」將首次同步在全球２０個國家和地區啟動，並以五種不同的語言版本，面向全球的消費者。「

雙１１」期間，淘寶在境外的１２個站點將支持跨境包郵、包退服務，其中香港、澳門將實現「

０門檻包郵」。



７﹒ 美團高效推理模型ＬｏｎｇＣａｔ－Ｆｌａｓｈ－Ｔｈｉｎｋｉｎｇ正式發布。新模型除

保持龍貓模型一貫「快」的特點同時，在邏輯、數學、代碼、智能體等多個領域的推理任務中，

也達到了全球開源模型的最先進水平（ＳＯＴＡ），部分任務性能接近閉源模型ＧＰＴ５－

Ｔｈｉｎｋｉｎｇ。同時，ＬｏｎｇＣａｔ－Ｆｌａｓｈ－Ｔｈｉｎｋｉｎｇ增強了智能體自主

調用工具的能力，並擴展了形式化定理證明能力，成為國內首個同時具備「深度思考＋工具調用

」與「非形式化＋形式化」推理能力相結合的大語言模型。



８﹒ 據中國網信網，為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，營造更加文明理性

的網絡環境，近日中央網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期２個月的「清朗．整治惡意

挑動負面情緒問題」專項行動。中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動聚焦社交、短視頻、

直播等平台，全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節，著力整治以下問題：挑動群

體極端對立情緒；宣揚恐慌焦慮情緒；挑起網絡暴力戾氣；過度渲染消極悲觀情緒。（ｊｑ）

