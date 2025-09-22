《鍾之日記》安踏炸山存危機，股神沽清比亞迪

《鍾之日記》９月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美元首順利通話，ＴｉｋＴｏｋ交易續推進，美股三大指數上周五（１９日）同創即市及

收市歷史新高，反映中概股的金龍指數卻跌０﹒２５％。港股今日輕微低開，其後反覆向下，科

網股整體偏軟，恒指最終勉強守穩２６３００，收報２６３４４，跌２００點或跌０﹒８％，主

板成交超過２９０５億元。



＊Ａ股止跌回升０﹒２％，兩市成交額減９％＊



滬深股市集體收漲，滬綜指全日升０﹒２２％，止兩連跌，收報３８２８﹒５８點，深成指

升０﹒６７％，創業板指揚０﹒５５％。市滬深兩市全天成交２﹒１２萬億元人民幣，較上個交

易日縮量２０２３億元或９％。場關注三大金融監管部門盤後記者會，不過人行行長潘功勝在記

者會上明確表示，今天的新聞發布會的主題是介紹「十四五」時期金融業的發展情況，不涉及短

期政策的調整，關於「十五五」以及下一步金融改革的內容，將在中央統一部署後給做進一步溝

通。



中美元首於上周五（１９日）通電話後，美方稱中方已批准ＴｉｋＴｏｋ交易，字節跳動持

股比例會降至不足兩成，美國業務由美方把持。有分析認為，中美元首互訪問題雖然被推遲，但

兩個多小時的通話比６月更長、觸及的實質性問題也更多，而背後透露的最核心的基調是，至少

到明年初之前中美關係還將處於「緩和」＋「談判」的穩定框架內。而在這框架內，市場依舊能

夠沿著現有的經濟和政策邏輯繼續走下去，雙方的摩擦可能難以避免、但也會是可控的。



習近平在與特朗普通話中強調美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪

磋商取得的成果。半導體板塊惹憧憬，領漲大市，芯原股份（滬：６８８５２１）收升

１７﹒３％，公司早前公布，截至二季度末在手訂單金額為３０億元，已連續七個季度保持高位

，創公司歷史新高。消費電子板塊活躍，立訊精密（深：００２４７５）漲停。報道指

ＯｐｅｎＡＩ已與立訊精密簽署協議，合作打造一款與ＡＩ互動的設備。ＯｐｅｎＡＩ也與歌爾

股份（深：００２２４１）進行接觸，將為其新裝置提供包括揚聲器模組在內的組件。歌爾全日

彈７﹒７％。



＊始祖鳥炸山犯眾怒，安踏體育股價下跌＊



安踏體育（０２０２０）旗下品牌始祖鳥（Ａｒｃ＇ｔｅｒｙｘ）近日因贊助藝術家蔡國強

在喜馬拉雅山燃放藝術煙花惹爭議。此舉遭多家官媒點名批評，當地相關部門表示已成立調查組

趕赴現場核查。安踏體育早盤低開４﹒６％，盤中跌幅擴大至７﹒３％，創８月１３日以來新低

，收市挫２﹒２％。



９月１９日在西藏日喀則市舉行的該場名為《升龍》的煙花表演，用連環爆破的方式、於海

拔５５００公尺高的喜馬拉雅山區點燃彩色煙火。宣傳視頻一經發布就招致大量網友批評，質疑

該項目未做環評、罔顧喜馬拉雅山脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。雖然始祖鳥主張煙火

秀符合環保標準，使用「生物可降解材料」，但聲明未能平息眾怒，連官媒央視網、《新華社》

、《人民日報》都紛紛發文質疑。



９月２１日，日喀則網信辦通報稱日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查

，後續將根據核查結果依法依規處理。同日，始祖鳥、蔡國強相繼發布道歉聲明，並承諾展開及

時有效的補救行動。



公開資料顯示，始祖鳥在加拿大創立，其所屬的亞瑪芬集團（Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ）於

２０１９年便被中國運動服飾集團安踏收購。亞瑪芬現在的全球ＣＥＯ為安踏出身的鄭捷；亞瑪

芬大中華區ＣＥＯ為馬磊，分管公司旗下品牌的大中華區業務，馬磊原是中喬體育的ＣＥＯ。



始祖鳥的道歉聲明，出現海內外不同調的情況。始祖鳥在海外社交平台發布的英文道歉信說

，這場煙火秀跟公司品牌價值和定位「完全相反」。「我們深感沮喪並對此道歉……我們現在正

跟參與此案的當地藝術家和中國團隊直接溝通，以後也會改變工作方式，確保這樣的事情不會再

發生。」網友認為有甩鍋中國團隊之嫌。



花旗報告稱，這場有爭議的煙花秀引發了對ＥＳＧ（環境、社會和治理）的擔憂，認為其違

反了生態保護的基本原則，而這正是任何戶外品牌的核心價值。不過，現階段所有的負面宣傳都

僅限於始祖鳥品牌，對安踏的直營戶外品牌Ｄｅｓｃｅｎｔｅ╱Ｋｏｌｏｎ的直接影響有限。



＊巴菲特全數沽清比亞迪，股價挫逾３％＊



比亞迪（０１２１１）今日股價走低，收跌逾３﹒３％，報１０９﹒７元。據美國財經頻道

《ＣＮＢＣ》報道，截至３月底，巴菲特掌控的巴郡對比亞迪的投資價值為零，其發言人亦證實

已全數沽清比亞迪。



巴菲特自２００８年通過巴郡旗下中美能源公司，以每股８元的價格認購２﹒２５億股比亞

迪Ｈ股股份，持股１７年間，比亞迪股價累升３８﹒９倍。巴菲特未詳細解釋出售原因，但曾表

示會尋找更滿意的投資方向。比亞迪集團公關處總經理李雲飛對此回應稱，有買有賣是正常的股

票投資行為。



瑞銀上周發表研報指，從相對估值角度來看，比亞迪被低估，預計第三及第四季度每輛車淨

利潤將從第二季度低谷回升。該行重申「買入」評級，目標價１６０元。



里昂則認為，比亞迪將次季遜於預期的表現，歸因於市場競爭激烈、高成本及為經銷商提供

返利政策，導致單車利潤下滑。該行重申「高度確信跑贏大市」評級，目標價１４０元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

