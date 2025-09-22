  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 09:06

《中國要聞》醫保局：第１１批藥品集採穩臨床、保質量、防圍標…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》９月２０日，國家組織藥品聯合採購辦公室發布《全國藥品集
中採購文件》，明確將５５種藥品納入第１１批國家組織藥品集中帶量採購範圍，並將於
２０２５年１０月２１日上海開標，國家醫保局指出，本次集採方案制定和修改過程中，充分遵
循了「穩臨床、保質量、防圍標、反內捲」的原則。
　
　　此次集採首次允許醫療機構按照廠牌報量。醫療機構報量的品牌如果中選，將直接成為該醫
療機構的供應企業，提高臨床需求與供應的匹配度。４﹒６萬家醫療機構參加了本次集採報量，
報量的７７％具體到了品牌，２３％按通用名報量。在本次集採的５５個品種中，有２５個品種
有參比制劑（即原研藥）參加，報量份額約為３０％。
　
　　對於第１１批集採的「反內捲」原則，國家醫保局提出優化價差控制「錨點」，不再簡單選
用最低報價。當「最低價」低於「入圍均價的５０％」時，將以「入圍均價的５０％」為價差控
制的錨點。並且，本次集採要求每家投標企業做出不低於成本報價的承諾，對於低於「錨點價」
的企業，要求其對報價合理性作出聲明，解釋具體成本構成，包括製造成本、期間費用、銷售利
潤等，主動回應社會對低價中選的顧慮。同時，圍繞優化最高有效申報價形成規則，省級集採中
「獨家中選」產生的較低價格不納入最高有效申報價計算，避免個別品種的最高有效申報價過低

　
　　本次集採對投標企業新增３條資質要求，一是申報藥品的上市許可持有人或受委托生產企業
具有２年以上同類型制劑生產經驗；二是申報藥品在通過藥品生產質量管理規範（ＧＭＰ）符合
性檢查的生產線生產；三是申報藥品的生產線２年內不違反藥品ＧＭＰ要求。此次集採規則還進
一步明確了對圍標、串標行為「零容忍」，以維護公平競爭。（ｗｎ）
　

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處