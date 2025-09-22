《中國要聞》醫保局：第１１批藥品集採穩臨床、保質量、防圍標…

《經濟通通訊社２２日專訊》９月２０日，國家組織藥品聯合採購辦公室發布《全國藥品集

中採購文件》，明確將５５種藥品納入第１１批國家組織藥品集中帶量採購範圍，並將於

２０２５年１０月２１日上海開標，國家醫保局指出，本次集採方案制定和修改過程中，充分遵

循了「穩臨床、保質量、防圍標、反內捲」的原則。



此次集採首次允許醫療機構按照廠牌報量。醫療機構報量的品牌如果中選，將直接成為該醫

療機構的供應企業，提高臨床需求與供應的匹配度。４﹒６萬家醫療機構參加了本次集採報量，

報量的７７％具體到了品牌，２３％按通用名報量。在本次集採的５５個品種中，有２５個品種

有參比制劑（即原研藥）參加，報量份額約為３０％。



對於第１１批集採的「反內捲」原則，國家醫保局提出優化價差控制「錨點」，不再簡單選

用最低報價。當「最低價」低於「入圍均價的５０％」時，將以「入圍均價的５０％」為價差控

制的錨點。並且，本次集採要求每家投標企業做出不低於成本報價的承諾，對於低於「錨點價」

的企業，要求其對報價合理性作出聲明，解釋具體成本構成，包括製造成本、期間費用、銷售利

潤等，主動回應社會對低價中選的顧慮。同時，圍繞優化最高有效申報價形成規則，省級集採中

「獨家中選」產生的較低價格不納入最高有效申報價計算，避免個別品種的最高有效申報價過低

。



本次集採對投標企業新增３條資質要求，一是申報藥品的上市許可持有人或受委托生產企業

具有２年以上同類型制劑生產經驗；二是申報藥品在通過藥品生產質量管理規範（ＧＭＰ）符合

性檢查的生產線生產；三是申報藥品的生產線２年內不違反藥品ＧＭＰ要求。此次集採規則還進

一步明確了對圍標、串標行為「零容忍」，以維護公平競爭。（ｗｎ）



