《打擊貪腐》中國鐵塔原董事長佟吉祿、中國通號原黨委副書記張…

《經濟通通訊社２２日專訊》中央紀委國家監委網站通報，據中央紀委國家監委駐國務院國

資委紀檢監察組、浙江省紀委監委消息，中國鐵塔股份有限公司（００７８８）原黨委書記、董

事長佟吉祿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組紀律審

查和浙江省杭州市監委監察調查。



據中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、安徽省紀委監委消息：中國鐵路通信信號

集團有限公司（０３９６９）（滬：６８８００９）原黨委副書記張權涉嫌嚴重違紀違法，目前

正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組紀律審查和安徽省馬鞍山市監委監察調查。



張權出生於１９７０年，曾任中國鐵塔山東省分公司黨委書記、總經理，２０２０年任中國

鐵塔股份有限公司副總經理，２０２２年改任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記。之前

在７月份，中國通號發布公告，張權未到任期即離任，且在官網「集團領導」欄目中撤下了張權

的簡歷。



張權在加入中國通號前，曾任職中國鐵塔的副總經理，佟吉祿是其曾經的領導，兩人曾共事

多年。佟吉祿早年在遼寧工作，曾任省郵政局副局長，２０００年７月加入中國聯通，先後擔任

總會計師、副總經理。中國鐵塔成立後，即２０１４年８月，佟吉祿出任總經理，２０１８年３

月接任董事長一職，直至２０２１年９月因年齡原因卸任。（ｗｎ）

