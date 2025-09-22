《中國要聞》貴州習水縣１３６人食物中毒住院，涉當地連鎖店三…

《經濟通通訊社２２日專訊》貴州省遵義市習水縣昨（２１日）通報一宗疑似食物中毒事件

，引發社會廣泛關注。通報指，有患者到醫院就診期間表示食用過三文治後出現發熱、腹痛、腹

瀉等症狀，經相關部門排查，涉事三文治由習水縣麥可美加樂食品廠生產，９月１５日至１７日

在其當地８家自營門店銷售，共有１３７人購買了三批次三文治共１８１個，共有１８７人食用

過涉事三文治。



相關部門隨即組建醫療專家組對食用過涉事三文治的患者診治，並主動聯絡購買、食用過涉

事三文治的人員到醫療機構檢查、診斷和治療。截至２１日下午１７時，住院觀察治療１３６人

（含學生８９人，學齡前兒童１０人），患者症狀表現為發熱、腹痛、腹瀉，病情體徵穩定。經

省、市、縣疾控專家調查及實驗室檢測，判定患者病症由沙門氏菌污染三文治引起。



遵義市食品藥品安全委員會辦公室２２日下午再次發布情況通報稱，經市縣聯合醫療專家組

臨床診斷，患者病症為沙門氏菌感染急性胃腸炎－－普通型。經調查核實，排除人為投毒可能。

（ｗｎ）

