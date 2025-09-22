  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 08:44

安踏體育旗下品牌「始祖鳥」西藏「炸山」煙花秀挨批，日喀則成…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》９月１９日，安踏體育（０２０２０）旗下品牌始祖鳥
（ＡＲＣ＇ＴＥＲＹＸ）聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈舉辦了一場名為《升龍》的煙花
表演，大量網友質疑其不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態屏障，對當地產生環境污染。９月２１日，
日喀則網信辦通報，稱日喀則市委、市政府已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核
查結果依法依規處理。
　
　　煙花秀視頻引發爭議後，始祖鳥官方帳號刪除活動宣傳帖，蔡國強社交平台發布的相關視頻
不可見。官媒央視網亦發題為《無知無畏者當戒！》的批評文章。
　
＊始祖鳥與蔡國強先後致歉＊
　
　　始祖鳥與蔡國強工作室先後發布致歉信。始祖鳥稱，近期品牌贊助的蔡國強－－《升龍》藝
術項目引發了廣泛的公眾討論，「我們衷心感謝大家對青藏高原生態環境的關切與監督，並誠懇
接受所有的批評和建議。」
　
　　始祖鳥還表示，該項目本是希望通過藝術家的創作，提升對高山在地文化的關注，但這一初
心在作品呈現過程中仍出現偏差甚至偏離。始祖鳥將在政府部門監管下，配合藝術家團隊對該項
目全過程的環境生態影響進行複核邀請第三方專業環保機構，開展評估工作，展開補救行動。同
時，公司還將推進既定的藏地環境保護計劃和公益項目。
　
　　始祖鳥在海外社交媒體發布的聲明稱，這場煙花秀與品牌的價值觀相悖，對於此事的發生深
感失望。始祖鳥稱正就此事直接與相關本地藝術家、中國團隊溝通處理，並將確保此類事件不再
發生。
　
　　內媒報道，始祖鳥所屬的亞瑪芬集團，早在２０１９年便被中國運動服飾集團安踏收購。亞
瑪芬現在的全球ＣＥＯ為安踏出身的鄭捷；亞瑪芬大中華區ＣＥＯ為馬磊，分管公司旗下品牌的
大中華區業務，馬磊原是中喬體育的ＣＥＯ。
　
　　蔡國強工作室發布聲明稱，接受大家所有批評，接下來將主動配合第三方機構及相關部門，
就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。
（ｒｙ）

