22/09/2025 10:14

《中國房產》上海嘉里金陵華庭１２０套豪宅「日光」，單日收金…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《澎湃新聞》報道，上海豪宅市場再迎日光盤。９月２１日
，位於黃浦區外灘街道的嘉里金陵華庭二期首批房源迎來線下開盤，１２０套房源引來２２７組
客戶爭取，最終全部售罄，單日銷售額高達９８﹒４３億元（人民幣．下同）。該項目總共有
１６０套房源，屬嘉里建設（００６８３）。
　
　　公開信息顯示，金陵華庭二期首批共推出１２０套房源，戶型面積約３５８平方米起步，最
大約８６５平方米，銷售均價為２０﹒５萬元╱平方米，套均總價約８２００萬元。從公布的「
一房一價」表來看，其中一套８６５﹒４９平方米的複式房源單價約３２﹒６８萬元╱平方米，
總價高達２﹒８３億元。這一價格成為上海新房備案單價的最高紀錄。
　
　　瑞銀此前發表研究報告指出，該項目均價為每平方米２０﹒５萬元，較３月推出的一期上升
８％，預期餘下４０個單位的均價仍有上升空間。值得注意的是，一期約９０億元的合約銷售中
，約一半銷售款項仍待收取。
　
　　上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，上海豪宅項目表現持續優異，「售罄」「日光」
成為常態，尤其以黃浦區為代表的老牌核心豪宅區域，因市場關注度高，項目銷售表現突出。從
市場整體來看，不少優質項目去化表現突出，市場仍存在大量購買力。同時也將吸引房企積極在
核心區域拿地，打造更優質產品以獲得市場的高認可度。
　
　　據悉，上海持續優化的樓市政策也為房地產市場注入活力。今年８月２５日，「滬六條」新
政落地，上海市六部門從住房限購、公積金、住房信貸、住房稅收等６個方面打出優化調整房地
產政策「組合拳」。
　
　　據《澎湃新聞》不完全統計，８月以來，包括上海壹號院五批次、金茂．璞元、保利．海上
印三批次、金茂棠前、翡雲悅府、招商．林嶼湖畔等新房銷售均實現日光。（ｊｑ）

