《Ａ場新股》廈門優迅股份ＩＰＯ遭上交所暫緩審議，擬募逾８億元

《經濟通通訊社２２日專訊》上交所上市審核委員會上周五晚（１９日）發布公告稱，廈門

優迅芯片股份有限公司（以下簡稱優迅股份）科創板ＩＰＯ申請暫緩審議。



根據上交所官網公布的審議結果公告，上市委會議現場問詢了優迅股份三大問題。其一，要

求發行人代表結合產品結構、議價能力、市場開拓、主要產品驗證及在手訂單等情況，說明公司

是否存在毛利率持續下滑風險，以及經營業績的可持續性。其二，要求發行人代表說明Ｊｉｎａ

Ｓｈａｗ、Ｐｉｎｇ Ｘｕ及萍妮茹投資、蔡春生及一方建設之間是否存在應披露未披露的關

聯關係或一致行動關係。其三，要求發行人代表說明報告期股份支付會計處理是否符合企業會計

準則規定。



資料顯示，優迅股份成立於２００３年２月１０日，是中國首批專業從事光通信前端高速收

發芯片設計的企業，專注於為全球光模塊廠商提供５Ｇ前傳╱中傳、雲計算、數據中心等領域的

高速芯片解決方案。其產品市場佔有率位居國內第一、全球第三，累計出貨芯片近２０億顆。

２０２４年啟動ＩＰＯ輔導，擬在Ａ股上市。



招股書顯示，優迅股份科創板ＩＰＯ於２０２５年６月２６日獲得受理，２０２５年７月

１５日進入問詢階段。此次沖擊上市，優迅股份擬募集資金約８﹒０９億元人民幣，扣除發行費

用後，將用於下一代接入網及高速數據中心電芯片開發及產業化項目、車載電芯片研發及產業化

項目、８００Ｇ及以上光通信電芯片與硅光組件研發項目。（ｊｑ）

