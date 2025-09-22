  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 11:08

【人行操作】人行調整１４天期逆回購操作方式，釋放三重信號

　　《經濟通通訊社２２日專訊》公開市場１４天期逆回購操作方式迎來重大調整。人民銀行在
上周五（１９日）公告稱，即日起，１４天期逆回購操作調整為固定數量、利率招標、多重價位
中標，操作時間和規模將根據流動性管理需要確定。人行２２日迅即按調整後的操作方式開展了
３０００億元人民幣１４天期逆回購操作，因不再有統一的中標利率，故沒有公布。
　
　　逆回購是人行向一級交易商購買有價證券，並約定在未來特定日期將有價證券賣給一級交易
商的交易行為。簡單來說，逆回購是人行向市場上投放流動性的操作，逆回購到期則是人行從市
場收回流動性的操作。從今年的操作節奏來看，人行僅在１月２１日至１月２７日即春節假期前
開展過１４天期逆回購操作，其餘時間則處於「休眠」狀態。
　
＊進一步強化７天期逆回購操作利率的政策地位＊
　
　　據《證券時報》報道，人行此次調整１４天期逆回購操作方式釋放出三重關鍵信號：其一，
進一步強化７天期逆回購操作利率的政策地位。此次調整為多重價位中標後，１４天期逆回購不
再有統一中標利率，而是由參與機構根據自身資金需求、風險偏好自主報價，通過市場化原則確
定最終中標結果。這一變化不僅明確了１４天期逆回購流動性投放工具的定位，更讓７天期逆回
購操作利率的政策地位更加清晰，有助於減少利率信號傳導中的「雜音」。
　
　　其二，貨幣政策框架向價格型調控的轉型正在持續推進。中國貨幣政策框架轉型正在持續推
進，更加注重發揮價格型調控的作用。通過不斷深化利率市場化改革，提升金融機構自主定價能
力，理順由短及長的利率傳導關係，充分發揮利率調節金融資源配置機制的作用，能夠更好地提
升金融支持實體經濟的實效。
　
　　其三，人行流動性調控的靈活性與精準度再上一個台階。從人行以往的操作來看，１４天期
逆回購操作通常在春節以及「十一」這類７天或更長的假期前開展，以滿足假期前後市場的流動
性需求。眼下「十一」假期臨近，人行或將在假期前開展１４天期逆回購操作，因此提前公告操
作方式的調整也有一定必要性。
　
　　更重要的是，根據人行公告，１４天期逆回購的「操作時間和規模將根據流動性管理需要確
定」，這一方面表明，未來其開展將不再局限於上述的固定時點，人行可根據資金面變化隨時啟
用，讓流動性調節更加「隨需應變」；另一方面，操作規模按需確定體現出人行對流動性投放的
精細化把控，這也正是落實落細適度寬鬆的貨幣政策的題中之義。（ｊｑ）

