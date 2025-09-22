  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 11:29

《中國監管》網信辦：整治惡意挑動負面情緒、挑起網絡暴力戾氣…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據中國網信網，為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情
緒問題，營造更加文明理性的網絡環境，近日中央網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期
２個月的「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動。
　
　　中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動聚焦社交、短視頻、直播等平台，全面排查話題
、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節，著力整治以下問題：挑動群體極端對立情緒。借社會熱
點事件強行關聯身份、地域、性別等信息標簽化、污名化炒作，挑動群體間矛盾。借影視作品、
脫口秀、體育賽事等話題，鼓動「飯圈」粉絲群體惡意拉踩、攻擊、謾罵或者組織批量舉報投訴
等行為。部分二次元群體、「噴系少年」組織煽動對立甚至「開盒」，或者教授買賣「開盒」技
巧等。
　
　　宣揚恐慌焦慮情緒。惡意虛構散布災情、險情、警情等可能影響公共安全的突發事件，偽造
發布政府部門公告。以「內幕消息」等方式，拼湊剪輯或者利用矩陣帳號炮製傳播經濟金融、社
會民生、公共政策等謠言信息。虛構歪曲事件原因、細節、進展等，發布「陰謀論」等聳人聽聞
的信息。編造「大師」「專家」等虛假身份、人設，圍繞就業、婚戀、教育等領域「販賣」焦慮
帶貨賣課。
　
　　挑起網絡暴力戾氣。策劃、演繹打架斗毆、惡意刁難等劇本，宣揚「以暴制暴」。傳播未經
處理直接展示的血腥恐怖現場畫面，或發布含有虐待動物、自殘自傷等極端行為的刺激圖片視頻
。利用ＡＩ合成、視頻剪輯、圖片拼湊等手段，渲染美化暴力行為，制造獵奇驚悚氛圍。直播中
以自殘自虐、「打人挑戰」、持械恐嚇等噱頭吸粉引流，組織線上約架，並實時直播雙方線下侮
辱謾罵、打架斗毆等場景。
　
　　過度渲染消極悲觀情緒。集中發布、片面鼓吹「努力無用論」「讀書無用論」等絕對化、消
極化論調。惡意解讀社會現象，片面放大負面個案，借機宣揚厭世等負面人生觀。通過炮製所謂
熱搜詞、熱門梗、表情包、語錄段子等，過度自我矮化或者渲染頹喪消極負面情緒，引起跟風效
仿。
　
　　中央網信辦有關負責人強調，各地網信部門要嚴格對照工作要求，加強排查處置，從嚴處置
處罰問題突出的網站平台、帳號和ＭＣＮ機構，督促平台做好落實整改，各網站平台要深入開展
自查自糾，堅決堵塞問題漏洞，切實營造良好網絡生態。同時，也鼓勵廣大網民和社會各界積極
參與舉報，共同抵制惡意挑動負面情緒等問題。（ｊｑ）

