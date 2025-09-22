《中國要聞》抖音電商：平均每天１２５萬場直播開播

《經濟通通訊社２２日專訊》據抖音電商今日消息，在浙江省海寧市舉辦的抖音創作者大會

電商作者交流專場上，抖音電商公布了最新發展數據。過去一年，平均每天有１２５萬場直播在

抖音電商開播，吸引超過３億人觀看；超過５１１萬名新入駐電商作者和５３６萬新商家通過平

台獲得收入，抖音電商貨架場ＧＭＶ同比增長４９％。（ｊｑ）

