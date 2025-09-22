  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０５％，中美元首通話，ＴｉｋＴｏ…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中美兩國元首於上周五（１９日）通電話後，美國總統特朗普
表示，中方已批准ＴｉｋＴｏｋ交易。滬深股市今早齊高開，滬綜指高開０﹒０５％，報
３８２２﹒０１點，深成指高開０﹒３７％，創業板高開０﹒１％。醫藥股、ＡＩ應用概念股造
好。
　
　　美國白宮發言人萊維特透露ＴｉｋＴｏｋ協議部分內容，稱董事局７名成員中，其中６席由
美國人出任。甲骨文將會負責應用程式的數據和安全，演算法也會由美國控制，所有美國用戶數
據都要儲存在甲骨文負責營運的雲端設施。萊維特表示，有百分百信心雙方就出售ＴｉｋＴｏｋ
美國業務會達成最終協議，並且在未來數日簽署落實。
　
　　中國商務部新聞發言人表示，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好
商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方與中方相向而行，切實履行
相應承諾，為包括ＴｉｋＴｏｋ在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的
營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。
　
　　另外，人民銀行公布９月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）顯示，一年期及五年期分別持平於
３％及３﹒５％，符合市場預期。今人行進行２４０５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同
時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了３０００億元１４天期逆回購操作。公開
市場今日有２８００億元７天期逆回購到期，即淨回籠３９５億元。（ｒｙ）

